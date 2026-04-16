Hernán Boveri. Foto: (Foto: Facebook / ATAAR)

El anestesista Hernán Boveri amplió su declaración ante la Justicia en el marco de la causa que lo tiene procesado por el robo de propofol del Hospital Italiano y remarcó que la causa "nació de rumores y carece de pruebas directas“.

La declaración del anestesista

El médico negó haber robado medicamentos y sostuvo que muchas de las muestras encontradas en su departamento eran para la capacitación de estudiantes. También dijo haber mantenido un vínculo amoroso con Delfina “Fini” Lanusse.

Hernán Boveri y Delfina Lanusse Foto: Foto gentileza TN

El descargo fue presentado luego de negarse a declarar durante la indagatoria y allí aseguró que las jeringas encontradas en su departamento durante los allanamientos eran para tratar a su mascota.

Boveri fue procesado, sin prisión preventiva, por el juez de Instrucción en lo Criminal y Correccional Javier Sánchez Sarmiento, quien lo imputó como autor del delito de “administración fraudulenta” y le trabó un embargo sobre sus bienes de $70.000.000.

La Justicia ordenó también el análisis del teléfono celular de Boveri, quien entregó voluntariamente la clave de desbloqueo.

La causa sigue en etapa de instrucción, con pericias complementarias pendientes y nuevas medidas de prueba en análisis.