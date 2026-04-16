El anestesista investigado por el robo de medicamentos se defendió y dijo que usaba las jeringas para su perro
Hernán Boveri dijo que es inocente y aseguró que su carrera es “intachable”.
El anestesista Hernán Boveri amplió su declaración ante la Justicia en el marco de la causa que lo tiene procesado por el robo de propofol del Hospital Italiano y remarcó que la causa "nació de rumores y carece de pruebas directas“.
La declaración del anestesista
El médico negó haber robado medicamentos y sostuvo que muchas de las muestras encontradas en su departamento eran para la capacitación de estudiantes. También dijo haber mantenido un vínculo amoroso con Delfina “Fini” Lanusse.
El descargo fue presentado luego de negarse a declarar durante la indagatoria y allí aseguró que las jeringas encontradas en su departamento durante los allanamientos eran para tratar a su mascota.
Boveri fue procesado, sin prisión preventiva, por el juez de Instrucción en lo Criminal y Correccional Javier Sánchez Sarmiento, quien lo imputó como autor del delito de “administración fraudulenta” y le trabó un embargo sobre sus bienes de $70.000.000.
La Justicia ordenó también el análisis del teléfono celular de Boveri, quien entregó voluntariamente la clave de desbloqueo.
La causa sigue en etapa de instrucción, con pericias complementarias pendientes y nuevas medidas de prueba en análisis.