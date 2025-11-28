Para preparar una escapada: cuándo será el primer feriado del 2026 y todos los descansos XXL en el verano

El calendario ya está confirmado, muchos aprovecharán para pasear o realizar un viaje relajante y con temperaturas agradables.

Mar del Plata Foto: NA

El calendario completo de feriados y días no laborables del 2026 ya está disponible. Como es habitual, el primero de estos descansos corresponde al 1° de enero, Día de Año Nuevo, que marca el comienzo del nuevo período y que, en esta oportunidad, caerá un jueves.

El Día de Año Nuevo está establecido como feriado nacional inamovible por la Ley 27.399, también conocida como “De establecimiento de feriados y fines de semana largos”. Al tratarse de un feriado fijo, no puede trasladarse a otra fecha. En este caso, el jueves 1° de enero de 2025 será el primer día de pausa laboral en el calendario oficial.

Este no es el único que habrá en el verano, en febrero se suman dos feriados por carnaval. Este año caerán lunes 16 y martes 17 de febrero.

Año Nuevo en Copacabana, Rio de Janeiro. Foto: imaginariodejaneiro.com

Lista de feriados y días no laborables confirmados para el verano 2026

El calendario estimativo incluye feriados nacionales inamovibles, que tienen fechas fijas, como el Día de la Independencia o el Día del Trabajador, así como feriados trasladables, que pueden moverse al lunes anterior o posterior, según su ubicación en el calendario gregoriano.

Enero

Jueves 1° de enero: Año Nuevo (feriado inamovible)

Febrero

Lunes 16 y martes 17: Carnaval

Carnaval Ciudad de Buenos Aires: Fuente: GCBA Prensa

Resto de feriados para el año

Marzo

Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)

Abril

Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible)

Viernes 17: Viernes Santo (feriado inamovible)

Mayo

Viernes 1°: Día del Trabajador (feriado inamovible)

Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

Miércoles 17: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Viernes 20: Día de la Soberanía Nacional

Diciembre

Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Viernes 25: Navidad (feriado inamovible)

Cabe recordar que los días no laborables difieren de los feriados, ya que su cumplimiento depende de la decisión de los empleadores. Además, en caso de trabajar en esas fechas, no se abona el doble jornal como sucede con los feriados, sino que corresponde una paga ordinaria.