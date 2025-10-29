Confirman el primer feriado de noviembre y no es el Día de la Soberanía Nacional: quiénes podrán disfrutarlo

A poco del comienzo de un nuevo mes, una de las búsquedas más solicitadas es cuándo llegará el próximo descanso largo.

Feriados Foto: rawpixel.com

Comienza el mes noviembre y el fin del 2025 se va acercando. Tras un año agotador, muchos buscan en el calendario cuándo será el próximo fin de semana largo para descansar y en este sentido, miles de trabajadores podrán disfrutar de un nuevo feriado el próximo lunes 3 de noviembre.

Quienes puedan gozar de este beneficio, podrán disfrutar de un día adicional para una mini escapada, porque tendrán un asueto extra para aprovechar el apogeo de la temporada de primavera.

Calendario Foto: Unsplash

Lunes 3 de noviembre: ¿dónde habrá un nuevo feriado?

El lunes 3 de noviembre será feriado en estas localidades que tendrán un fin de semana largo de 3 días y son las siguientes:

Tornquist, Provincia de Buenos Aires

Toda la provincia de Chubut

Será asueto por el aniversario fundacional de estas localidades, habiendo cese de tareas para el sector público y suma jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores.

El fin de semana del sábado 1 y el domingo 2 de noviembre se realizarán diferentes actividades en conmemoración de la fundación de estas localidades. Además, habrá celebraciones artísticas con diversos eventos religiosos, culturales y gastronómicos.

¿Cuándo es el próximo feriado en Argentina?

El próximo descanso para los argentinos será la jornada de 4 días por el puente del 24 de noviembre.

Feriados inamovibles 2025

25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Diferencias entre feriado nacional y día no laborable

Un feriado nacional representa una jornada de descanso obligatoria para todos los trabajadores del sector público y privado. Si un empleado presta servicios durante un feriado nacional, el empleador debe abonar un pago doble.

Un día no laborable es de carácter optativo para el empleador. La empresa o el organismo puede decidir si otorga el día libre a su personal o si requiere que se trabaje de manera normal.

En caso de que se trabaje, el empleado percibe su salario simple, sin ningún tipo de recargo adicional. El régimen de pago doble no aplica para los días no laborables.