Una popular ciudad balnearia colocará multas millonarias a los que fumen en las playas: cuándo entra en vigencia

Las sanciones económicas buscan reducir la contaminación por colillas y promover hábitos más saludables de cara a la temporada de verano 2025/2026.

Sanciones para quienes fumen en las playas. Foto: Grok.

Se acerca el verano y muchos turistas planean sus viajes para las vacaciones 2026. En este contexto, los principales destinos turísticos pretenden cuidar el medio ambiente y la limpieza de sus playas, como ocurre con una popular ciudad optó por colocar multas millonarias contra aquellos que fumen.

Una ciudad impone multas millonarias por fumar en la playa

Se trata de Mar del Plata, que le aplicará sanciones desde diciembre 2025 a las personas que fumen en las playas, más allá de los sectores especialmente habilitados para ello.

La medida busca reducir la contaminación. Foto: Grok.

Esta medida busca reducir la contaminación por colillas y promover hábitos más saludables, incluso en los espacios al aire libre.

De cuánto serán las multas por fumar en las playas

Las multas regirán en el municipio de General Pueyrredón y costarán entre $50.899 y $508.992, según cuál sea el nivel de incumplimiento. Estos valores surgieron de calcular entre el 0,15% y el 1,5% de 100 salarios mínimos municipales, que se toma como referencia del salario mínimo de 18 horas de septiembre, que fue de $339.328,21.

Sanciones para los fumadores.

La idea es que las sanciones sean lo suficientemente significativas para generar un cambio de comportamiento de los fumadores.

Hay que tener en cuenta que la restricción alcanza tanto a los balnearios privados y concesionados, las Unidades Turísticas Fiscales administradas por el municipio y el Complejo Punta Mogotes. Si bien la ordenanza N° 25.845 habilita al Ejecutivo municipal a extender la prohibición a las playas públicas, esa ampliación aún no fue oficializada.

Se busca reducir la suciedad y fomentar mejores hábitos. Foto: Grok.

Aun el Municipio no informó cómo llevará a cabo los controles ni de qué manera se harán efectivas las sanciones. Es que todavía persiste la duda sobre si la fiscalización se hará efectiva a través de inspecciones municipales, patrullajes o mediante la denuncia de otros visitantes o residentes.

En ese sentido, desde la temporada 2022/2023, los balnearios concesionados deben contar con áreas libres de humo, contenedores específicos para colillas y cartelería informativa.

Con las nuevas multas, Mar del Plata busca profundizar las políticas ambientales y de salud pública, en un verano donde la convivencia ordenada en las playas será clave.