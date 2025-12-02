Atención: este es el trámite de ANSES que tenés que hacer antes del 31 de diciembre

El paso a paso para realizar un trámite importante de ANSES que alcanza a miles de beneficiarios y cuya fecha fijada para concretarlo es el 31 de diciembre de 2025.

ANSES. Foto: NA.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) fijó como límite el 31 de diciembre de 2025 para la realización de un trámite importante: quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) deberán presentar la Libreta AUH correspondiente a este año.

El trámite es fundamental porque permite certificar los controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores y con él se puede cobrar el 20% retenido durante el 2025.

La entrega de la Libreta puede realizarse de manera digital, a través de la web o la app oficial “Mi ANSES”, o de forma presencial en cualquiera de sus oficinas, sin necesidad de turno. Si no se completa el trámite antes de esa fecha, se pierde el derecho al pago acumulado, aunque el 80% restante de la asignación se mantendrá vigente.

Cómo presentar la Libreta AUH: el paso a paso

Ingresar a mi ANSES usando CUIL y Clave de la Seguridad Social desde la web o la app. Ir al menú Hijos, Libreta AUH y revisar si hay campos pendientes (salud, vacunas, educación). Si falta completar alguna sección, elegir “Generar Libreta” para bajar o enviar por mail el formulario oficial. Imprimirlo -debe ser una sola hoja- y llevarlo a la escuela o al centro de salud para que lo firmen y sellen. Fotografiar el formulario completo (bien iluminado, con las cuatro esquinas visibles, formato JPG y peso menor a 3 MB) y subirlo a la plataforma. Esperar la confirmación por correo; una vez aprobado, se libera el 20% retenido y se mantiene activa la prestación.

ANSES retiene mensualmente un porcentaje de la AUH como fondo pendiente de liquidar y ese monto acumulado solo se cobra al presentar la Libreta. Si no se cumple con el trámite, ese dinero se pierde definitivamente. Además, la Libreta sirve para acceder a otros beneficios, como la Ayuda Escolar Anual.