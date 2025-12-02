Asignación Universal por Hijo y Tarjeta Alimentar: los montos que cobrará una familia con dos hijos en diciembre 2025

El ajuste por inflación llevan a nuevos montos para una familia tipo. Conocé todos los detales en la nota.

Asignación Universal por Hijo, ANSES. Foto: ANSES.

Diciembre es un mes muy especial para las familias argentinas y la ayuda del estado es muy necesaria para tener unas felices Fiestas.

Ante esto, con los ajustes por inflación, las familias aguardan los nuevos montos que recibirán en el último mes del 2025 para la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar.

Asignación Universal por Hijo (AUH). Fotos: ANSES.

En este caso, una familia tipo (padre, madre y dos menores) tendrá nuevos valores que detallamos a continuación, según informó el INDEC.

Nuevos montos de la AUH para diciembre 2025

$97.973,60 por hijo

Total por dos hijos: $195.947,20

Retención acumulada

$24.493,40 por hijo

Total por dos hijos: $48.986,80

(Este monto se recupera al presentar la Libreta AUH el año siguiente.)

Ingreso mensual por AUH para una familia tipo en diciembre 2025: $195.947,20

Tarjeta Alimentar. Foto: mdssde.gob.ar

Nuevos montos de la Tarjeta Alimentar para diciembre 2025