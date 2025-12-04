El blanco en Año Nuevo ya fue: este es el color en tendencia que hay que usar para atraer la abundancia en 2026

Durante años, vestirse de blanco y usar este color para decorar la casa y despedir el año era tradición, pero sin embargo, todo eso cambió. Qué dice el Feng Shui al respecto.

VESTIDO PARA AÑO NUEVO Foto: PEXELS

Durante años, el blanco fue el color protagonista de cada celebración de Año Nuevo, ya que está asociado con la pureza, la paz y los nuevos comienzos, además, muchos otros asocian a este color con las buenas energías. Sin embargo, para el próximo año la moda cambiará: el verde esmeralda tomará la escena y atraerá la prosperidad, el equilibrio y la abundancia.

Este tono, que se da en una mezcla de verde profundo con un brillo natural, está asociado con la madera, uno de los cinco elementos del Feng Shui, y simboliza crecimiento, vitalidad, renovación y abundancia. Por otro lado, los especialistas de moda y estilo indican que este color se impone en 2026 por su elegancia y versatilidad.

VESTIDO PARA AÑO NUEVO Foto: PEXELS

El verde esmeralda no solo transmite sofisticación, sino que está asociado con la prosperidad económica y la estabilidad emocional. Además, simboliza el nuevo comienzo, ideal para quienes quieran dejar atrás lo viejo y abrirse a nuevas oportunidades.

En cuanto a la decoración del hogar, el Feng Shui detalla que este color está vinculado con la energía de la abundancia, el equilibrio interior y la armonía dentro de la casa, protegiendo a todo el grupo familiar.

El verde esmeralda es la nueva tendencia de Año Nuevo. Foto: PEXELS

Adiós al blanco: nuevas formas de incorporar el verde esmeralda en Año Nuevo

No hace falta vestirse de pies a cabeza de verde para atraer sus energías. Con algunos toques, se puede lograr un look moderno y cargado de buenas vibras. Para la ropa, con un vestido, una camisa o incluso un blazer verde es suficiente para aportar al look estilo y frescura.

Además, el toque final se encuentra en los detalles: un pañuelo, una vincha o un cinturón son opciones sutiles pero efectivas para sumarse a la tendencia sin exagerar. Este color combina muy bien con tonos neutros como beige, dorado, blanco roto o nude, logrando un look elegante, armónico y atemporal.

Ropa verde esmeralda Foto: Pexels

Decoración del hogar

El verde esmeralda no solo se llevará en la ropa: también se puede sumar a la decoración del hogar o de la mesa de fin de año para atraer buena energía.

Algunos consejos simples:

Agregar almohadones, manteles o caminos de mesa en tonos verdes.

Incorporar velas, plantas naturales o centros de mesa que evoquen la naturaleza y el crecimiento.

Combinarlo con detalles dorados o blancos para potenciar la sensación de abundancia y luz.

El verde esmeralda llegó para quedarse y despedir al tradicional color blanco, ya que es la tonalidad de la esperanza. De cara al 2026, la energía positiva, su conexión con la naturaleza y su simbolismo de prosperidad, lo vuelven perfecto para manifestar el nuevo año y empezarlo con equilibrio, esperanza y estilo.