El blanco en Año Nuevo ya fue: este es el color en tendencia que hay que usar para atraer la abundancia en 2026
Durante años, vestirse de blanco y usar este color para decorar la casa y despedir el año era tradición, pero sin embargo, todo eso cambió. Qué dice el Feng Shui al respecto.
Durante años, el blanco fue el color protagonista de cada celebración de Año Nuevo, ya que está asociado con la pureza, la paz y los nuevos comienzos, además, muchos otros asocian a este color con las buenas energías. Sin embargo, para el próximo año la moda cambiará: el verde esmeralda tomará la escena y atraerá la prosperidad, el equilibrio y la abundancia.
Este tono, que se da en una mezcla de verde profundo con un brillo natural, está asociado con la madera, uno de los cinco elementos del Feng Shui, y simboliza crecimiento, vitalidad, renovación y abundancia. Por otro lado, los especialistas de moda y estilo indican que este color se impone en 2026 por su elegancia y versatilidad.
El verde esmeralda no solo transmite sofisticación, sino que está asociado con la prosperidad económica y la estabilidad emocional. Además, simboliza el nuevo comienzo, ideal para quienes quieran dejar atrás lo viejo y abrirse a nuevas oportunidades.
En cuanto a la decoración del hogar, el Feng Shui detalla que este color está vinculado con la energía de la abundancia, el equilibrio interior y la armonía dentro de la casa, protegiendo a todo el grupo familiar.
Adiós al blanco: nuevas formas de incorporar el verde esmeralda en Año Nuevo
No hace falta vestirse de pies a cabeza de verde para atraer sus energías. Con algunos toques, se puede lograr un look moderno y cargado de buenas vibras. Para la ropa, con un vestido, una camisa o incluso un blazer verde es suficiente para aportar al look estilo y frescura.
Además, el toque final se encuentra en los detalles: un pañuelo, una vincha o un cinturón son opciones sutiles pero efectivas para sumarse a la tendencia sin exagerar. Este color combina muy bien con tonos neutros como beige, dorado, blanco roto o nude, logrando un look elegante, armónico y atemporal.
Decoración del hogar
El verde esmeralda no solo se llevará en la ropa: también se puede sumar a la decoración del hogar o de la mesa de fin de año para atraer buena energía.
Algunos consejos simples:
- Agregar almohadones, manteles o caminos de mesa en tonos verdes.
- Incorporar velas, plantas naturales o centros de mesa que evoquen la naturaleza y el crecimiento.
- Combinarlo con detalles dorados o blancos para potenciar la sensación de abundancia y luz.
El verde esmeralda llegó para quedarse y despedir al tradicional color blanco, ya que es la tonalidad de la esperanza. De cara al 2026, la energía positiva, su conexión con la naturaleza y su simbolismo de prosperidad, lo vuelven perfecto para manifestar el nuevo año y empezarlo con equilibrio, esperanza y estilo.