¿Otro Puerto Madero?: subastan un terreno inmenso en un barrio de CABA y crecen las expectativas por una nueva zona premium

Según cálculos oficiales, en ese espacio podría desarrollarse un proyecto inmobiliario de al menos 100.000 m², un detalle que explica la fuerte atención que despertó entre desarrolladores.

Subastan un terreno inmenso en un barrio de CABA y crecen las expectativas por una nueva zona premium. Foto: Instagram @barrioderetiro

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) avanza con su plan de desprenderse de propiedades públicas y ahora puso en venta un terreno estratégico de la Ciudad de Buenos Aires.

Se trata del predio donde hoy funciona un supermercado Coto, ubicado a pocos metros de la terminal de Retiro y en un área que aspira a transformarse en una nueva zona premium, similar al desarrollo de Puerto Madero.

Un remate millonario en una zona clave de Retiro

El lote saldrá a remate el martes 9 de diciembre con una base de US$ 11,9 millones. Está situado en la intersección de las avenidas Antártida Argentina y Gendarmería Nacional, y suma unos 15.700 metros cuadrados.

Coto de Retiro ubicado en Antártida Argentina y Gendarmería Nacional. Foto: Instagram @barrioderetiro

Este terreno integra el paquete de más de 300 inmuebles estatales que el Gobierno busca vender para recaudar alrededor de US$ 800 millones, según lo estipulado en el Decreto 950/24. La intención es desprenderse de propiedades que, a criterio del Ejecutivo, ya no cumplen una función indispensable.

La reacción de Coto y el detalle de la desocupación

La decisión tomó por sorpresa a la cadena Coto. Cerca de la empresa indicaron que no tenían previsto relocalizar esa sucursal, ni tampoco aparece entre las opciones participar del remate para intentar adquirir el lote.

Coto de Retiro ubicado en Antártida Argentina y Gendarmería Nacional. Foto: Instagram @barrioderetiro

El pliego oficial aclara que el predio deberá entregarse totalmente desocupado, lo que incluye al supermercado, a la sucursal del Banco Santander y al local de McDonald’s, que operan bajo la explotación comercial de Gepal S.A.

Las condiciones exactas y plazos de desalojo se comunicarán oportunamente a quienes participen del proceso.

Un área que busca reconvertirse

El terreno se encuentra en un sector históricamente relegado, pero que en los últimos años comenzó a reactivarse con nuevas obras urbanas y proyectos residenciales impulsados por la cercanía al Paseo del Bajo y la renovación de Retiro.

Entre los interesados se destaca Argencons, la desarrolladora detrás del Distrito Quartier Retiro, un complejo de más de 115.000 m² de viviendas, oficinas y área comercial que revitalizó una zona que llevaba décadas sin grandes inversiones.

Barrio de Retiro. Foto: Instagram @barrioderetiro

Otros edificios cercanos también irán a remate

A pocos metros del predio aparece otro edificio clave: la Casa de la Moneda, uno de los organismos que el Gobierno de Javier Milei planea cerrar definitivamente en el corto plazo. El inmueble está ubicado sobre Antártida Argentina 2085, muy cerca de la estación Retiro.

Además, dentro de los próximos remates previstos por la AABE figura el Centro Postal Internacional del Correo Argentino, un predio de 12.820 m² delimitado por las avenidas Antártida Argentina y Comodoro Py, y las calles Letonia y Combate de Costa Brava.