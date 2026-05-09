El histórico Parque Sarmiento está pegado al Parque General Paz. Foto: Turismo Buenos Aires.

Cuando uno va por General Paz ve un parque inmenso, al que muchos llaman “Parque Saavedra” porque se encuentra en ese barrio. Sin embargo, no lo es. Aunque la confusión está totalmente instalada entre vecinos, automovilistas y usuarios de redes sociales, el enorme espacio verde pegado a la avenida General Paz se llama en realidad Parque General Paz.

Parque General Paz, muchas veces mal llamado "Parque Saavedra". Foto: Instagram @weboebacaba

El error no es casual. Como el parque está ubicado dentro del barrio de Saavedra, con el tiempo miles de personas comenzaron a referirse al lugar como “Parque Saavedra”, aun cuando ese nombre corresponde oficialmente a otro espacio verde de la Ciudad de Buenos Aires.

El verdadero Parque Saavedra no está sobre General Paz. Foto: Saavedra Online.

La mezcla aumenta todavía más porque, a pocos metros, también se encuentra el histórico Parque Sarmiento, uno de los complejos recreativos y deportivos más grandes de la capital. Así, entre nombres similares y espacios verdes conectados, terminó naciendo una de las confusiones urbanas más repetidas del norte porteño.

El histórico Parque Sarmiento está pegado al Parque General Paz. Foto: Turismo Buenos Aires.

Parque Saavedra o Parque General Paz: cuál es la diferencia y dónde queda cada uno

El verdadero Parque Saavedra está ubicado varias cuadras hacia el interior del barrio, entre las avenidas García del Río y Crisólogo Larralde. Se trata de un espacio verde mucho más tradicional y barrial, reconocido por sus senderos y las ferias que suelen instalarse durante los fines de semana.

Es un parque histórico de la Ciudad y suele funcionar como punto de encuentro para vecinos de Saavedra, Núñez y barrios cercanos. Su perfil es mucho más tranquilo y familiar.

Feria del Parque Saavedra, Saavedra. Foto: Saavedra Online.

En cambio, el gran parque que se ve desde la avenida General Paz y que muchos identifican erróneamente como “Saavedra” es el Parque General Paz. Ubicado junto al límite entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia, este espacio se destaca por sus lagos, amplias áreas verdes, sectores deportivos y distintos espacios recreativos.

Por qué muchos confunden al Parque General Paz con el Parque Saavedra

La principal razón de la confusión es geográfica. El Parque General Paz está dentro del barrio de Saavedra, por lo que mucha gente asocia automáticamente el nombre del barrio con el parque.

Parque General Paz, Saavedra. Foto: Instagram @weboebacaba

Además, en aplicaciones de mapas, publicaciones en redes sociales y conversaciones cotidianas, es común que las personas usen “Parque Saavedra” para referirse a toda la zona verde cercana a General Paz, aunque técnicamente no sea correcto. De hecho, en Google suele aparecer una imagen del Parque General Paz cuando se busca “Parque Saavedra”, aunque la ubicación marcada sí corresponde correctamente al verdadero Parque Saavedra, ubicado en la zona de García del Río y Crisólogo Larralde.

Con el paso de los años, el error terminó naturalizándose y hoy es habitual escuchar frases como “voy a correr al Parque Saavedra” cuando en realidad se está hablando del Parque General Paz o incluso del Parque Sarmiento.

Google muestra una foto del Parque General Paz cuando se busca el Parque Saavedra. Foto: Captura.

Qué es el Parque Sarmiento y cómo se conecta con el Parque General Paz

Otra pieza clave en esta confusión es el Parque Sarmiento, ubicado justo al lado del Parque General Paz. Para quienes pasan por la zona en auto o hacen deporte allí, muchas veces los límites entre ambos parques no resultan claros.

El Parque Sarmiento es uno de los espacios verdes más grandes de Buenos Aires y se destaca especialmente por sus instalaciones deportivas. Tiene canchas de fútbol, tenis, hockey, pista de atletismo y sectores recreativos que lo convierten en un punto muy concurrido durante todo el año.

Parque Sarmiento, pegado al Parque General Paz. Foto: Turismo Buenos Aires.

Al estar tan cerca entre sí, muchas personas terminan mezclando los tres nombres: Saavedra, General Paz y Sarmiento. Y aunque para los vecinos históricos del barrio las diferencias son claras, la confusión sigue siendo una de las curiosidades urbanas más conocidas del norte porteño.