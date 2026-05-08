Fiesta de la Birra en Buenos Aires: cómo llegar en tren o colectivo para disfrutar de la mejor cerveza artesanal y shows en vivo
El evento reunirá a reconocidas cervecerías artesanales, propuestas gastronómicas y música en vivo durante dos jornadas. También habrá cortes de tránsito y varias opciones de transporte público para llegar al predio.
La Fiesta de la Birra vuelve con una nueva edición que promete dos jornadas cargadas de música, gastronomía y algunas de las cervezas artesanales más reconocidas de la región. El evento reunirá a miles de personas que podrán disfrutar de shows en vivo, food trucks y una gran variedad de estilos cerveceros.
Además de la propuesta gastronómica y cultural, desde la organización remarcaron la importancia de asistir utilizando transporte público o medios alternativos, ya que habrá cortes de tránsito durante gran parte del fin de semana.
Cuándo se realiza la Fiesta de la Birra 2026: fechas y todo lo que se podrá disfrutar en el evento
La 8° edición de la Fiesta de la Birra se llevará adelante el sábado 9 y domingo 10 de mayo de 2026 en Tres de Febrero.
El cronograma será el siguiente:
- Sábado 9 de mayo: de 12:00 a 01:00
- Domingo 10 de mayo: de 12:00 a 00:00
Durante las dos jornadas habrá puestos de cerveza artesanal, propuestas gastronómicas y espectáculos de música en vivo con una fuerte presencia del rock.
Entre las cervecerías confirmadas se encuentran:
- Juguetes Perdidos
- Cygnus
- Original House
- Ludus
- Mola
- C.C.C
- Postanak
- Muss
La propuesta apunta a reunir distintas variedades y sabores de cerveza artesanal, desde estilos clásicos hasta opciones más originales producidas en la región.
Dónde se celebra el evento cervecero más esperado de Buenos Aires
La Fiesta de la Birra se realizará en Rosetti y Boulevard San Martín, en Ciudad Jardín, partido de Tres de Febrero.
El predio contará con sectores gastronómicos, espacios para disfrutar de los recitales y stands de las distintas cervecerías participantes. Debido al armado y desarrollo del evento, habrá cortes de calles desde las 18:00 del viernes 8 de mayo hasta las 04:00 del lunes 11.
Cómo llegar en tren a la Fiesta de la Birra
Quienes quieran acercarse en tren podrán hacerlo a través de estas líneas:
- FFCC San Martín – estación El Palomar
- FFCC Urquiza – estación Martín Coronado
Ambas opciones permiten llegar a pocas cuadras del evento.
Líneas de colectivo que te dejan en la Fiesta de la Birra 2026
También habrá varias líneas de colectivo que conectan con la zona del evento:
- Línea 169
- Línea 53
- Línea 123
- Línea 182
- Línea 237
- Línea 320
- Línea 326
Qué tener en cuenta antes de ir a la Fiesta de la Birra 2026
Desde la organización recomendaron asistir con tiempo debido a los cortes de tránsito y la gran convocatoria esperada para ambas jornadas.
Además, recordaron la importancia de disfrutar de manera responsable. En caso de consumir alcohol, aconsejan no manejar y optar por transporte público, aplicaciones de viaje o conductor designado.
Con entrada libre y una propuesta que combina cerveza artesanal, música y gastronomía, la Fiesta de la Birra buscará convertirse nuevamente en uno de los eventos más convocantes del fin de semana en el conurbano bonaerense.