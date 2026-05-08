Fiesta de la Birra en Buenos Aires:

Fiesta de la Birra en Buenos Aires. Foto: Instagram @juguetescerveza

La Fiesta de la Birra vuelve con una nueva edición que promete dos jornadas cargadas de música, gastronomía y algunas de las cervezas artesanales más reconocidas de la región. El evento reunirá a miles de personas que podrán disfrutar de shows en vivo, food trucks y una gran variedad de estilos cerveceros.

Además de la propuesta gastronómica y cultural, desde la organización remarcaron la importancia de asistir utilizando transporte público o medios alternativos, ya que habrá cortes de tránsito durante gran parte del fin de semana.

Fiesta de la Birra en Buenos Aires. Foto: -

Cuándo se realiza la Fiesta de la Birra 2026: fechas y todo lo que se podrá disfrutar en el evento

La 8° edición de la Fiesta de la Birra se llevará adelante el sábado 9 y domingo 10 de mayo de 2026 en Tres de Febrero.

El cronograma será el siguiente:

Sábado 9 de mayo: de 12:00 a 01:00

Domingo 10 de mayo: de 12:00 a 00:00

Durante las dos jornadas habrá puestos de cerveza artesanal, propuestas gastronómicas y espectáculos de música en vivo con una fuerte presencia del rock.

Fiesta de la Birra en Tres de Febrero. Foto: Municipio 3F.

Entre las cervecerías confirmadas se encuentran:

Juguetes Perdidos

Cygnus

Original House

Ludus

Mola

C.C.C

Postanak

Muss

La propuesta apunta a reunir distintas variedades y sabores de cerveza artesanal, desde estilos clásicos hasta opciones más originales producidas en la región.

Fiesta de la Birra en Buenos Aires. Foto: Instagram @juguetescerveza

Dónde se celebra el evento cervecero más esperado de Buenos Aires

La Fiesta de la Birra se realizará en Rosetti y Boulevard San Martín, en Ciudad Jardín, partido de Tres de Febrero.

El predio contará con sectores gastronómicos, espacios para disfrutar de los recitales y stands de las distintas cervecerías participantes. Debido al armado y desarrollo del evento, habrá cortes de calles desde las 18:00 del viernes 8 de mayo hasta las 04:00 del lunes 11.

Cómo llegar en tren a la Fiesta de la Birra

Quienes quieran acercarse en tren podrán hacerlo a través de estas líneas:

FFCC San Martín – estación El Palomar

FFCC Urquiza – estación Martín Coronado

Ambas opciones permiten llegar a pocas cuadras del evento.

Líneas de colectivo que te dejan en la Fiesta de la Birra 2026

También habrá varias líneas de colectivo que conectan con la zona del evento:

Línea 169

Línea 53

Línea 123

Línea 182

Línea 237

Línea 320

Línea 326

Fiesta de la Birra 2026. Foto: lavozdelujan

Qué tener en cuenta antes de ir a la Fiesta de la Birra 2026

Desde la organización recomendaron asistir con tiempo debido a los cortes de tránsito y la gran convocatoria esperada para ambas jornadas.

Además, recordaron la importancia de disfrutar de manera responsable. En caso de consumir alcohol, aconsejan no manejar y optar por transporte público, aplicaciones de viaje o conductor designado.

Con entrada libre y una propuesta que combina cerveza artesanal, música y gastronomía, la Fiesta de la Birra buscará convertirse nuevamente en uno de los eventos más convocantes del fin de semana en el conurbano bonaerense.