El barrio de Buenos Aires que tiene una sola manzana y calles sin nombre:

Barrio La Colonia. Foto: Instagram @vivir.buenosaires

La Ciudad de Buenos Aires está llena de rincones que esconden historias poco conocidas. Entre avenidas transitadas, edificios históricos y barrios famosos, existe un sector diminuto que suele pasar desapercibido incluso para muchos porteños: una pequeña manzana considerada por algunos como un “mini barrio”, donde las calles internas ni siquiera tienen nombre.

Lejos de los circuitos turísticos tradicionales y de las zonas más fotografiadas de la ciudad, este lugar conserva una identidad muy particular. Su historia mezcla arquitectura de comienzos del siglo XX, proyectos solidarios impulsados por la élite porteña y un fuerte vínculo con la cultura popular del sur de Buenos Aires.

Barrio La Colonia. Foto: Instagram @vivir.buenosaires

El barrio de Buenos Aires que tiene una sola manzana y calles sin nombre

Este curioso sector urbano, ubicado en Parque Patricios, es conocido históricamente como La Colonia y fue inaugurado el 17 de octubre de 1912, en un acto del que participó el entonces presidente Roque Sáenz Peña. El proyecto fue diseñado por el arquitecto Vicente Frigerio Álvarez y nació gracias a una iniciativa conjunta entre el Jockey Club y las Damas Vicentinas, una organización dedicada a tareas de asistencia social.

El complejo ocupa una sola manzana delimitada por las calles Traful, Albert Einstein, Cachi y Gutiérrez. En ese espacio se construyeron viviendas modestas pensadas para familias trabajadoras, con una distribución muy distinta a la que suele verse en otros sectores porteños.

Barrio La Colonia. Foto: Instagram @vivir.buenosaires

En total, el conjunto cuenta con 46 casas de un ambiente, 96 de dos ambientes y apenas tres viviendas de tres ambientes. La disposición interna del lugar, con pasillos y construcciones conectadas entre sí, hace que muchos lo consideren un pequeño barrio independiente dentro de la ciudad.

Uno de los elementos más llamativos del complejo es su torre central. Allí funcionó durante años una biblioteca comunitaria y, en la parte superior, un reloj marcaba el horario con campanadas cada quince minutos. Además, detrás de la torre todavía se conserva una gruta con una imagen de la Virgen María, otro de los símbolos históricos del lugar.

Barrio La Colonia. Foto: Instagram @vivir.buenosaires

Con el paso del tiempo, La Colonia se transformó en un sitio de enorme valor patrimonial. Por eso, en 1997 fue declarada Área de Protección Histórica (APH), reconocimiento que busca preservar tanto su arquitectura original como su importancia cultural dentro de Buenos Aires.

Por qué este pequeño barrio porteño está vinculado al tango

La Colonia está ubicada en una zona muy ligada a la historia del tango y a la identidad cultural del sur porteño. El barrio de Pompeya, con sus bares, esquinas y viejos cafés, fue escenario de algunas de las letras más emblemáticas del género.

Barrio La Colonia. Foto: Instagram @vivir.buenosaires

El poeta Homero Manzi, una de las figuras más importantes del tango argentino, tuvo una relación muy cercana con esta parte de la ciudad. Durante su juventud estudió en el antiguo colegio Luppi, ubicado en la zona de Esquiú y Centenera, y más tarde inmortalizó a Pompeya en obras inolvidables como Sur, Barrio de tango y Mano Blanca.

Ese clima de nostalgia y tradición popular también atraviesa a La Colonia. Aunque se trata de un espacio pequeño y poco conocido, su historia refleja parte de la identidad más profunda de Buenos Aires: la mezcla entre memoria barrial, cultura popular y patrimonio urbano escondido entre las calles de la ciudad.