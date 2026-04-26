Una de las playas más espectaculares de Sudamérica está escondida en Brasil:

Playa Lopes Mendes, Brasil. Foto: Instagram @ondeirnailhagrande

En medio de un entorno selvático y alejado del turismo masivo, Lopes Mendes se posiciona como una de las playas más impactantes de Brasil. Ubicada en Ilha Grande, frente a la costa de Río de Janeiro, este paraíso natural combina mar transparente, arena finísima y paisajes vírgenes que la convierten en un destino único.

Dónde queda Lopes Mendes, una de las playas más lindas de Brasil

Lopes Mendes se encuentra en la costa sur de Ilha Grande, una isla sin autos ni grandes desarrollos urbanos, reconocida por su naturaleza preservada. Para llegar, primero hay que trasladarse hasta Angra dos Reis o Mangaratiba, desde donde salen embarcaciones hacia la isla.

Una vez allí, el acceso no es directo. Muchos visitantes optan por tomar una lancha hasta Praia do Pouso y luego caminar unos minutos entre la vegetación, mientras que otros eligen hacer un trekking de aproximadamente dos horas desde Vila do Abraão, el principal punto de ingreso.

Praia do Pouso, camino a Lopes Mendes. Foto: Canal26.com

Cómo llegar a Lopes Mendes y por qué su acceso la hace especial

Parte del encanto de Lopes Mendes está en su dificultad de acceso. El hecho de combinar navegación y caminata hace que se mantenga como una playa poco intervenida, lejos del turismo masivo que caracteriza a otros destinos de Brasil.

El recorrido, especialmente para quienes eligen el sendero desde Vila do Abraão, atraviesa sectores de selva atlántica con vistas abiertas al mar, lo que transforma el trayecto en una experiencia en sí misma.

Miradores camino a la playa de Lopes Mendes, Brasil. Foto: Canal26.com

Cómo es Lopes Mendes: arena blanca, mar turquesa y entorno virgen

Lo que distingue a Lopes Mendes es su estado casi intacto. No hay grandes paradores ni construcciones sobre la costa, lo que permite disfrutar de un paisaje natural en su máxima expresión.

La playa se extiende por casi tres kilómetros, con arena blanca y muy fina y un mar cristalino de tonos turquesa. Según el clima, el oleaje puede ser tranquilo o presentar buenas condiciones para el surf, lo que la vuelve versátil para distintos tipos de viajeros.

Rodeada de vegetación densa y sin edificaciones visibles, el entorno refuerza esa sensación de estar en un lugar aislado, donde el contacto con la naturaleza es total.

Playa de Lopes Mendes, Brasil. Foto: Canal26.com

Por qué Lopes Mendes es considerada una de las mejores playas de Brasil

A lo largo de los años, Lopes Mendes fue destacada por guías de viaje y sitios especializados como una de las playas más lindas de Brasil y del mundo. Portales turísticos como World Beach Guide la incluyen entre las más destacadas por su arena blanca, su extensión y su entorno natural prácticamente virgen.

Además, cuenta con el reconocimiento Travellers’ Choice de TripAdvisor, una distinción que reciben los destinos mejor valorados por los viajeros y que la ubica dentro del top 10% de atracciones a nivel global según opiniones reales de usuarios.

Si bien no siempre ocupa el primer puesto en los rankings, su presencia constante en recomendaciones internacionales la posiciona como una de las playas más destacadas de Sudamérica.

Playa Lopes Mendes, Brasil. Foto: Instagram @ondeirnailhagrande

Qué tener en cuenta antes de visitar Lopes Mendes

Al tratarse de una playa sin infraestructura turística desarrollada, es importante planificar la visita. No hay una gran oferta de servicios, por lo que conviene llevar agua, algo de comida y protección solar para pasar el día.

También es recomendable revisar el clima antes de ir y considerar el tiempo de regreso, especialmente si se opta por el trekking. Ese mismo aislamiento que la hace especial implica cierta organización previa para disfrutarla al máximo.