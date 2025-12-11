Calendario completo: cuántos feriados trasladables habrá en 2026

El próximo año tendrá 16 feriados, de los cuales 12 serán inamovibles y 4 trasladables. Cuáles son.

Feriados en 2026. Foto: Freepik

A pocos días de terminar el 2025, ya se conocieron los feriados que tendrá el próximo año. El anuario cerró su calendario de fines de semana largos y, mientras se espera el comienzo de la temporada de verano 2026, los argentinos ya pueden empezar a planificar sus próximos destinos para el año que viene.

Según trascendió, el próximo año tendrá 16 feriados, de los cuales 12 serán inamovibles y 4 trasladables. Si bien el Gobierno no hizo anuncio oficial del calendario de feriados, ya se conocen las pausas que establece la norma.

En ese sentido, hay que destacar que aquellas fechas denominadas trasladables que caigan martes o miércoles se harán efectivas el lunes anterior y, cuando sean jueves o viernes, pasarán al siguiente lunes.

Calendario de feriados 2026. Foto: Unsplash.

Calendario completo de feriados 2026

Enero

Jueves 1°: Año Nuevo, feriado inamovible.

Febrero

Lunes 16 : Carnaval, feriado inamovible.

Martes 17: Carnaval, feriado inamovible.

Marzo

Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, feriado inamovible.

Abril

Jueves 2 : Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, feriado inamovible; Jueves Santo, día no laborable.

Viernes 3: Viernes Santo, feriado inamovible.

Mayo

Viernes 1° : Día del Trabajo, feriado inamovible.

Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo, feriado inamovible.

Junio

Miércoles 17 : Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, feriado trasladable.

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano, feriado inamovible.

Julio

Jueves 9: Día de la Independencia, feriado inamovible.

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, feriado trasladable.

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, feriado trasladable.

Noviembre

Viernes 20: Día de la Soberanía Nacional, feriado trasladable.

Diciembre