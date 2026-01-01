Certificado Único de Discapacidad en 2026: los requisitos que hay que respetar y dónde lo renuevo

Incluye varios beneficios que van desde coberturas completas de salud hasta exención en el pago de peajes. Año a año, se renuevan los requisitos de la Junta Médica Evaluadora para darlo por válido. Así, cada año hay que volver a tramitarlo.

Cómo acceder al Certificado Único de Discapacidad en 2026 Foto: Municipalidad de Zapala.

El CUD es el Certificado Único de Discapacidad, un documento público y gratuito en Argentina que acredita la discapacidad de una persona, permitiéndole acceder a derechos y prestaciones como cobertura médica integral, transporte público gratuito, asignaciones familiares y beneficios para automotores; todo al cumplir con ciertos requisitos mediante la aprobación de una Junta Evaluadora Interdisciplinaria.

Para conseguirlo es necesario contar con ciertos requisitos excluyentes este 2026 tales como un diagnóstico médico actualizado, estudios complementarios que respalden la condición y, en algunos casos, informes de especialistas que detallen el grado de discapacidad.

Certificado Único de Discapacidad Foto: Gobierno argentino

Cuáles son los requisitos para tramitar el CUD

Para saber cuáles son los requisitos específicos de cada persona para tramitar el CUD, la persona debe ingresar a la página oficial y completar con sus datos personales. A partir de allí, sabrá qué documentos llevar al trámite presencial y a dónde dirigirse.

Consulta de requisitos para el CUD Foto: argentina.gob.ar

Cómo tramitar el CUD para el 2026

Reuní la documentación necesaria con el equipo de salud que te trata (certificados médicos, informes, planillas, estudios complementarios). Con la documentación reunida acercate al lugar que te asignaron en la consulta y pedí un turno para la Junta Evaluadora. Recordá anotar y asistir el día asignado a la evaluación de la Junta. El Certificado Único de Discapacidad o la denegatoria lo puede retirar cualquier persona mayor de 18 años con tu documento original en el lugar donde te evaluaron, en la fecha que te indiquen. Una vez realizado y aprobado el trámite, vas a poder visualizar el CUD en la app Mi Argentina. Puede tardar varias semanas e incluso meses.

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) tiene validez en toda la Argentina. Foto: NA.

Qué beneficios incluye el CUD

Salud: cobertura del 100% en las prestaciones de rehabilitación (medicamentos, equipamiento, tratamientos) que requiera en relación a lo que fue certificado como discapacidad.

Transporte: traslados gratuitos en el transporte público terrestre.

Asignaciones familiares: ayuda escolar anual por hijo con discapacidad, asignación familiar por hijo con discapacidad, asignación por cónyuge con discapacidad.

Exención al pago de peajes por el CUD. Foto: NA