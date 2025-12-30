El Gobierno anunció que eliminará la Agencia Nacional de Discapacidad: qué pasará con las pensiones

Lo comunicó Manuel Adorni a través de una conferencia de prensa que llevó adelante pasadas las 11 de la mañana de este martes 30 de diciembre.

Agencia Nacional de Discapacidad. Foto: ANDIS

El Gobierno eliminará la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la noticia fue oficializada por Manuel Adorni a través de una conferencia de prensa que comenzó pasadas las 11 de la mañana de este martes 30 de diciembre. Dentro del anuncio, el jefe de Gabinete dejó en claro qué pasará con las pensiones.

Según indicó Adorni, ANDIS dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones. Con respecto a las pensiones por discapacidad, el jefe de Gabinete dijo que no se modificarán y los beneficiarios seguirán cobrándola.

Tras la disolución del organismo, se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implicará una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica.

El jefe de Gabinete brindó una batería de anuncios. Foto: Captura de pantalla Vocería Presidencial

“Esto provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación METAS, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario; solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores”, expresó Adorni.

El nuevo secretario será Alejandro Vilches, actual interventor del ente. La eliminación del organismo se dará en un contexto marcado por la causa en curso por presuntas coimas: Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia, es uno de los nombres más fuertes que tiene la Justicia, que avanzó con la investigación durante este 2025.

Agencia Nacional de Discapacidad. Fuente: ANDIS

En paralelo, el Gobierno apeló al fallo de la Justicia que obligó a aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma que había sido sancionada por el Congreso. La decisión fue adoptada luego de que un juez dispusiera que el Ejecutivo debía poner en marcha la ley de manera urgente ante reclamos de organizaciones, prestadores del sector y las familias y pacientes damnificados.

Adorni sostuvo que el organismo creado en 2017 se tiene que auditar y llevó a colación los 180 mil certificados de discapacidad activos a nombre de personas fallecidas que detectó semanas atrás. Esto se llevó adelante tras una revisión interna en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en conjunto con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).