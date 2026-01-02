Murió Alicia Ramos Fondeville, la jueza que condenó a Carlos Monzón por el femicidio de Alicia Muñiz

La magistrada falleció a los 90 años tras luchar contra una enfermedad. Fue la primera mujer en presidir el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata.

Alicia Ramos Fondeville Foto: Gentileza La Capital de Mar del Plata

Alicia Ramos Fondeville, la jueza que en 1989 condenó a Carlos Monzón por el femicidio de Alicia Muñiz, murió a los 90 años en las primeras horas del 2026, según confirmó el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata.

“Con profundo pesar, se informa el fallecimiento de la Dra. Alicia Ramos Fondeville, acontecido el 1° de enero de 2026 en nuestra ciudad”, indicaron desde la entidad.

Carlos Monzón y Alicia Muñiz

En 1989, Fondeville presidió la Cámara Penal que juzgó a Monzón por el crimen de Muñiz, a quien arrojó desde un balcón, por lo que fue sentenciado a 11 años de prisión.

“La Dra. Ramos Fondeville fue una figura histórica de la Justicia local y nacional. Se desempeñó como magistrada de reconocida trayectoria y fue la primera mujer en presidir nuestro Colegio, abriendo camino para la participación femenina en los espacios institucionales de conducción. Su liderazgo marcó un hito en la vida de nuestra institución y dejó una huella imborrable en la memoria colectiva”, expresaron.

En agosto de 2025, al cumplirse los 50 años del Colegio, las autoridades le entregaron una medalla conmemorativa “en reconocimiento a su legado y a su aporte invaluable a la consolidación de una Justicia cercana, transparente y comprometida con la comunidad”.

En el comunicado señalaron: “Su vida profesional estuvo signada por la firmeza, la independencia y la vocación de servicio. Su ejemplo seguirá inspirando a las generaciones presentes y futuras de magistrados y funcionarios”.