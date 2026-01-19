Claves para dejar tu pelopincho limpia Foto: Pelopincho

Con la llegada del verano, mantener el agua de tu pileta cristalina requiere de un arduo trabajo. Hay un truco casero que permite simplificar los pasos y podés fabricarlos vos mismo, con una manguera vieja como elemento principal.

La Pelopincho es un ícono en la Argentina, y son muchas las personas que la utilizan debido a sus populares ventajas. Algunas de ellas son su accesibilidad y su fácil adaptación a los hogares.

Cómo hacer un barrefondo casero

Además de la manguera, los materiales que necesitas son los que se enumeran a continuación:

Botella de plástico: servirá como la “cabeza” de aspiración

Palo de escoba: para dirigir el barrefondo sin agacharte

Cinta de embalaje o precintos: para asegurar las uniones

Cómo armarlo

Cortar la base de la botella de plástico La parte superior actuará como embudo de succión Perforá la tapa de la botella o retírala, para luego introducir un extremo de la manguera al interior de la botella Asegurarse de la unión con abundante cinta de embalaje para que sea hermética Por último, unir el palo de escoba a la manguera, cerca de la botella, usando cinta o precintos.

Tips para un verano espléndido Foto: Pelopincho

Cómo utilizar este barrefondo casero

Sumergir completamente la manguera y la botella hasta que no salgan burbujas de aire

Tapar firmemente con el pulgar el extremo libre de la manguera que está bajo el agua

Sacar el extremo tapado fuera de la piscina, llevarlo al desagüe (siempre por debajo del nivel de la piscina) y soltar. El agua comenzará a salir por gravedad, arrastrando la suciedad

Desplazar la botella lentamente por el fondo para aspirar los sedimentos.

Guía práctica para cuidar tu pelopincho

El cloro: es el desinfectante más común y efectivo para piletas, eliminando bacterias, virus y otros microorganismos. Sin embargo, su uso incorrecto puede dañar la lona de PVC. Está disponible en diferentes presentaciones como pastillas, granulado o líquido. Para piletas de lona, el granulado o las pastillas de disolución lenta suelen ser las opciones más seguras.

Es muy importante no arrojarlo directamente sobre la lona, el contacto directo puede decolorar o debilitar el PVC. En su lugar, disolvé el cloro granulado en un balde con agua antes de volcarlo en la pileta, distribuyéndolo uniformemente. Si usás pastillas, colocálas en un dosificador flotante o en el skimmer, nunca directamente en el fondo donde podrían estar en contacto prolongado con la lona.

La cantidad correcta depende del volumen de tu pileta. Generalmente, se recomienda mantener entre 1 y 3 ppm (partes por millón) de cloro libre. Usá tiras reactivas para medir los niveles regularmente.

Cómo cuidar tu pileta Foto: Pelopincho

Alguicidas: las algas son uno de los problemas más comunes en piletas. Además de hacer el agua turbia y resbaladiza, pueden manchar la lona de forma permanente si no se tratan a tiempo. Lo ideal es usar alguicida de manera preventiva, no solo cuando ya aparecieron las algas. Una aplicación semanal durante la temporada de uso mantiene el agua cristalina y protege la lona.

Hay que diluirlo en un balde con agua de la pileta antes de verterlo. Distribuilo uniformemente alrededor del perímetro de la pileta con la bomba funcionando para asegurar una buena circulación. Nunca viertas alguicida concentrado directamente sobre la lona.

La mayoría de los alguicidas trabajan en conjunto con el cloro, pero es importante no aplicarlos simultáneamente.

Clarificante: agrupa las partículas microscópicas suspendidas en el agua para que el filtro pueda atraparlas más fácilmente, resultando en agua transparente y brillante. Usarlo cuando el agua se ve turbia o lechosa a pesar de tener los niveles correctos de cloro y pH. Esto suele ocurrir después de tormentas, uso intensivo, o cuando partículas muy pequeñas pasan a través del filtro.

Se aplica con la bomba en funcionamiento. Diluilo en un balde de agua y vertelo lentamente alrededor de la pileta. Dejá la bomba funcionando durante al menos 8 horas (idealmente 24 horas) para que el producto trabaje eficazmente.

Las partículas agrupadas se depositarán en el fondo o serán atrapadas por el filtro. Después de 24 horas, aspirá el fondo de la pileta con cuidado usando un cepillo suave, y realizá un retrolavado del filtro para eliminar toda la suciedad acumulada.