En simples pasos: cómo mantener tu pelopincho limpia y sin vaciarla durante el verano

Es clave un tratamiento químico adecuado para disfrutar de un agua limpia y con una pileta de lona de PVC.

Cómo cuidar tu pileta Foto: Pelopincho

Con la llegada del verano, mantener el agua de tu pileta cristalina requiere de un arduo trabajo. Es clave un tratamiento químico adecuado para disfrutar de un agua limpia y con una pileta de lona de PVC - o mejor conocida como pelopincho-, es crucial aplicar estos productos correctamente para no dañar el material.

Guía práctica para cuidar tu pelopincho

El cloro: es el desinfectante más común y efectivo para piletas, eliminando bacterias, virus y otros microorganismos. Sin embargo, su uso incorrecto puede dañar la lona de PVC. Está disponible en diferentes presentaciones como pastillas, granulado o líquido. Para piletas de lona, el granulado o las pastillas de disolución lenta suelen ser las opciones más seguras.

Es muy importante no arrojarlo directamente sobre la lona, el contacto directo puede decolorar o debilitar el PVC. En su lugar, disolvé el cloro granulado en un balde con agua antes de volcarlo en la pileta, distribuyéndolo uniformemente. Si usás pastillas, colocálas en un dosificador flotante o en el skimmer, nunca directamente en el fondo donde podrían estar en contacto prolongado con la lona.

La cantidad correcta depende del volumen de tu pileta. Generalmente, se recomienda mantener entre 1 y 3 ppm (partes por millón) de cloro libre. Usá tiras reactivas para medir los niveles regularmente.

Alguicidas: las algas son uno de los problemas más comunes en piletas. Además de hacer el agua turbia y resbaladiza, pueden manchar la lona de forma permanente si no se tratan a tiempo. Lo ideal es usar alguicida de manera preventiva, no solo cuando ya aparecieron las algas. Una aplicación semanal durante la temporada de uso mantiene el agua cristalina y protege la lona.

Hay que diluirlo en un balde con agua de la pileta antes de verterlo. Distribuilo uniformemente alrededor del perímetro de la pileta con la bomba funcionando para asegurar una buena circulación. Nunca viertas alguicida concentrado directamente sobre la lona.

La mayoría de los alguicidas trabajan en conjunto con el cloro, pero es importante no aplicarlos simultáneamente.

Claves para dejar tu pelopincho limpia Foto: Pelopincho

Clarificante: agrupa las partículas microscópicas suspendidas en el agua para que el filtro pueda atraparlas más fácilmente, resultando en agua transparente y brillante. Usarlo cuando el agua se ve turbia o lechosa a pesar de tener los niveles correctos de cloro y pH. Esto suele ocurrir después de tormentas, uso intensivo, o cuando partículas muy pequeñas pasan a través del filtro.

Se aplica con la bomba en funcionamiento. Diluilo en un balde de agua y vertelo lentamente alrededor de la pileta. Dejá la bomba funcionando durante al menos 8 horas (idealmente 24 horas) para que el producto trabaje eficazmente.

Las partículas agrupadas se depositarán en el fondo o serán atrapadas por el filtro. Después de 24 horas, aspirá el fondo de la pileta con cuidado usando un cepillo suave, y realizá un retrolavado del filtro para eliminar toda la suciedad acumulada.

Tips para un verano espléndido Foto: Pelopincho

Productos que jamás se deben usar

Lavandina concentrada

Solventes o removedores químicos

Productos no específicos para piletas

Secuencia ideal de tratamiento químico

Para mejores resultados y protección de la lona, seguí este orden:

Ajustá el pH (debe estar entre 7.2 y 7.6)

Aplicá el cloro (esperá 4-6 horas)

Agregá el alguicida (esperá 24 horas)

Usá clarificante si es necesario (dejá trabajar 24 horas)

Aspirá y limpiá el filtro

Al limpiar las paredes: