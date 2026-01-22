Se desarrolla un plan que ayuda a niños y adolescentes. Foto: Freepik.

El Ministerio de Capital Humano despliega en Córdoba Capital los móviles del Plan Ver para Ser Libres, una iniciativa que garantiza atención oftalmológica y la entrega gratuita de lentes a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años. El programa tiene como objetivo principal asegurar el acceso a la salud visual, especialmente en contextos donde las familias presentan mayores dificultades para afrontar este tipo de gastos.

En articulación con el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Córdoba, las unidades móviles recorren distintos puntos estratégicos de la ciudad, como escuelas de verano, clubes barriales y espacios comunitarios. Cada móvil cuenta con consultorios oftalmológicos completamente equipados y con laboratorios ópticos que permiten realizar controles visuales en el momento.

Uno de los aspectos destacados del Plan Ver para Ser Libres es que, tras el diagnóstico, los lentes necesarios se confeccionan y se entregan el mismo día, evitando demoras y facilitando el acceso inmediato al tratamiento indicado. De esta manera, se busca mejorar el rendimiento escolar, la inclusión y la calidad de vida de niños y adolescentes.

Además de los controles oftalmológicos, durante los operativos también se ofrece vacunación para personas de todas las edades. Esta prestación se realiza sin turno previo y no es obligatorio presentar el carnet de vacunación, lo que amplía la cobertura sanitaria en los barrios.

El plan busca mejorar la visión de niños y adolescentes. Foto: Unsplash.

Detalles del cronograma del Plan Ver para ser Libres

El horario de atención de las unidades es de 9 a 16 horas, con un receso al mediodía. Para poder recibir atención médica, se debe presentar el DNI del paciente y estar acompañado de un adulto responsable. El cronograma es el siguiente: