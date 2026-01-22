Una provincia entrega anteojos gratuitos para niños y adolescentes: dónde obtener el beneficio
Corresponde a un plan con móviles sanitarios que brindan atención destinada a niños y adolescentes de 6 a 17 años.
El Ministerio de Capital Humano despliega en Córdoba Capital los móviles del Plan Ver para Ser Libres, una iniciativa que garantiza atención oftalmológica y la entrega gratuita de lentes a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años. El programa tiene como objetivo principal asegurar el acceso a la salud visual, especialmente en contextos donde las familias presentan mayores dificultades para afrontar este tipo de gastos.
En articulación con el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Córdoba, las unidades móviles recorren distintos puntos estratégicos de la ciudad, como escuelas de verano, clubes barriales y espacios comunitarios. Cada móvil cuenta con consultorios oftalmológicos completamente equipados y con laboratorios ópticos que permiten realizar controles visuales en el momento.
Uno de los aspectos destacados del Plan Ver para Ser Libres es que, tras el diagnóstico, los lentes necesarios se confeccionan y se entregan el mismo día, evitando demoras y facilitando el acceso inmediato al tratamiento indicado. De esta manera, se busca mejorar el rendimiento escolar, la inclusión y la calidad de vida de niños y adolescentes.
Además de los controles oftalmológicos, durante los operativos también se ofrece vacunación para personas de todas las edades. Esta prestación se realiza sin turno previo y no es obligatorio presentar el carnet de vacunación, lo que amplía la cobertura sanitaria en los barrios.
Detalles del cronograma del Plan Ver para ser Libres
El horario de atención de las unidades es de 9 a 16 horas, con un receso al mediodía. Para poder recibir atención médica, se debe presentar el DNI del paciente y estar acompañado de un adulto responsable. El cronograma es el siguiente:
- Jueves 22 de enero: Parque Educativo Noroeste (Macha 8335, Villa Allende Parque). Centro Deportivo Villa Libertador (Pasaje Público entre Pilcomayo y Chiclayo, Villa Libertador).
- Viernes 23 de enero: Centro Deportivo Mercantil (Onofre Marimón esquina Boitenko, barrio Mercantil). Güemes (Simón Bolívar 836, barrio Güemes).
- Lunes 26 de enero: Camping San Martín (Miguel Lillo s/n, Reserva Natural Parque General San Martín). Centro Deportivo Talleres Oeste (Puerto de Palos esquina Punta del Sauce, Talleres Oeste).
- Martes 27 de enero: Parque Educativo Norte (Del Molino esquina Del Acueducto, barrio Marqués). General Paz (Roma 155, barrio General Paz).
- Miércoles 28 de enero: Club Municipalidad de Córdoba (Nicolás Avellaneda 2751, Alta Córdoba). Ruta 19 (Ruta 19 km 1 ½, Mirador del Este).
- Jueves 29 de enero: Centro Deportivo Villa Martínez (Noble esquina Aviador Locatelli, Villa Martínez). Parque Educativo Este (Calle Cuba y Norberto de la Riestra, Campo de la Ribera).
- Viernes 30 de enero: Rafael Núñez (Av. Leandro N. Alem 544, barrio General Bustos). Corral de Palos (Ernesto Guastoni 3456, Corral de Palos).