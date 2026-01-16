Lentes de sol. Fuente: Unsplash

Elegir anteojos de sol va mucho más allá de la estética. Y si bien es un accesorio crucial para completar un outfit de verano, lo cierto es que el uso inadecuado y los cristales de mala calidad pueden generar daños irreversibles en la vista.

Por otro lado, usar lentes correctamente elegidos puede ayudar a proteger los ojos de la radiación solar y a prevenir molestias y distintas enfermedades oculares.

Lentes de sol Foto: Pinterest

La importancia de una protección real está respaldada por la ciencia: un estudio publicado en la revista Scientific Reports advierte que los anteojos de sol que no bloquean correctamente los rayos ultravioleta (UV) pueden resultar incluso más perjudiciales que no usar nada. Esto ocurre porque el lente oscuro provoca la dilatación de la pupila, permitiendo que ingrese una mayor cantidad de radiación nociva si no existe un filtro adecuado. Por este motivo, los especialistas recomiendan que los anteojos cumplan con la norma UV400, capaz de bloquear la radiación hasta los 400 nanómetros.

Por otro lado, el Consejo Argentino de Oftalmología (CAO) remarca que el color del lente no garantiza su nivel de protección. Es decir, no sólo por ser negro cubrirá mayor cantidad de superficie y protegerá el ojo de forma más eficaz que uno marrón, por ejemplo. De hecho, la calidad del filtro UV debe estar certificada por organismos oficiales y suele indicarse en una etiqueta adherida al cristal, que debe especificar una protección del 100% contra rayos UV.

En este mismo sentido, los oftalmólogos insisten en que el uso de anteojos de sol es necesario a cualquier edad y no debe dirigirse solamente a los adultos. En el caso de los niños, además de verificar la calidad del filtro UV, es fundamental que los anteojos sean resistentes a los golpes, ya que cumplen una doble función: proteger la vista y actuar como elemento de seguridad ante posibles impactos.

Lentes de sol. Fuente: Unsplash

Para evitar errores comunes, estos son 10 consejos fundamentales a tener en cuenta antes de comprar anteojos de sol. Algunos de ellos, son más obvios que otros, pero los oftalmólogos coinciden en una cosa: no es necesario gastar grandes cantidades de dinero para poder proteger los ojo, sino saber cómo elegir.

Anteojos de sol: 10 ítems a tener en cuenta a la hora de comprarlos

Verificá que tengan protección UV 100%

Es el punto más importante. Los anteojos deben bloquear el 100% de los rayos UVA y UVB. No alcanza con que sean oscuros: si no tienen filtro UV certificado, pueden ser más perjudiciales que no usar nada.

Desconfiá de los lentes demasiado baratos

Los anteojos sin control de calidad suelen carecer de protección real. Usar lentes oscuros sin filtro UV hace que la pupila se dilate y entre más radiación al ojo, aumentando el riesgo de daño ocular.

Elegí cristales con buena calidad óptica

Un lente de mala calidad puede generar distorsión visual, mareos y fatiga ocular. Para comprobarlo, mirá una línea recta a través del lente y movelo suavemente: si la imagen se deforma, no es una buena opción.

El color del lente importa (pero no como creés)

El color no determina la protección UV, pero sí influye en el confort visual:

Gris : reduce el brillo sin alterar los colores

Marrón : mejora el contraste

Verde: ofrece buena percepción cromática

Optá por anteojos con cobertura amplia

Los modelos envolventes o de gran tamaño protegen mejor porque evitan que los rayos solares entren por los costados, algo clave para cuidar la zona ocular.

Lentes de sol Foto: Freepik

Considerá lentes polarizados

Los lentes polarizados reducen el reflejo del sol en superficies como agua, arena o asfalto. Son ideales para manejar, hacer deportes al aire libre o pasar tiempo en la playa.

Revisá que estén homologados

Buscá sellos de certificación que garanticen que cumplen con normas de seguridad y protección ocular. Esto asegura que los lentes fueron evaluados y aprobados.

Pensá en el uso que les vas a dar

No es lo mismo elegir anteojos para la ciudad que para actividades deportivas o la montaña. Cada contexto requiere distintos niveles de protección y resistencia.

Ajuste cómodo y seguro

Los anteojos deben adaptarse bien al rostro, sin apretar ni deslizarse. Un mal ajuste puede causar incomodidad y hacer que te los saques, perdiendo protección.

Consultá a un profesional

Ante cualquier duda, lo mejor es acudir a un óptico u oftalmólogo, especialmente si usás lentes recetados o tenés sensibilidad ocular.