Becas Progresar: cuánto se cobra en enero de 2026 y qué pagos quedan pendientes en la modalidad “Obligatorio”

El Ministerio de Capital Humano explica que son cuotas estímulo por rendimiento académico, por no adeudar materias del año en curso, como así tampoco de años anteriores al momento de finalizar el ciclo lectivo vigente.

Las Becas Progresar tienen como objetivo acompañar a los jóvenes para que finalicen la educación obligatoria.

Las Becas Progresar 2025, que se pagan a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), tienen como objetivo acompañar a los jóvenes para que finalicen la educación obligatoria, garantizando condiciones igualitarias de acceso a la educación, permanencia y el egreso.

En este contexto, los beneficiarios de la modalidad “Obligatorio” que se inscribieron en marzo de 2025, van a cobrar en enero de 2026 la cuota 10 (de un total de 12). Por su parte, los titulares que recibieron el alta en agosto reciben el monto de la cuota 5 (de un total de 6).

Las Becas Progresar garantizan condiciones igualitarias de acceso a la educación, permanencia y el egreso. Foto: NA.

En ambos casos tienen un monto de $35.000 y no se retiene el 20%, ya que son cuotas estímulos por participación en actividades formativas de extensión.

Para aquellos que no subieron el certificado, no van a cobrar la cuota estímulo. Por otro lado, tampoco se deposita en los casos que sí lo subieron, pero la escuela no lo válido (certificó).

Becas Progresar: qué resta cobrar en la modalidad “Obligatorio”

Los beneficiarios de las Becas Progresar de la modalidad “Obligatorio”, que se inscribieron en marzo de 2025, van a cobrar en enero de 2026 la cuota 10. Foto: NA.

Inscriptos en marzo del 2025 : restan cobrar las cuotas 11 (en febrero) y 12 (en marzo), por $35.000 (es decir, sin la retención del 20%).

Inscriptos en agosto del 2025: resta cobrar la cuota 6 (en febrero).

Los montos de las Becas Progresar

A través de la Resolución 388/2025 se confirmó que el monto de las Becas Progresar 2025 seguirá siendo de $35.000 y el tiempo de pago es durante doce (12) cuotas mensuales que se dividen de la siguiente manera: