Beneficio exclusivo para jubilados y pensionados del PAMI:

Anteojos gratuitos del PAMI. Foto: X @PAMI_org_ar

Los jubilados y pensionados que forman parte del Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) reciben beneficios durante 2026. Algunos de ellos son gratuitos y resultan fundamentales para su bienestar y salud. En este caso, se trata de anteojos y equipamiento especial para personas con movilidad reducida.

Se trata de una cobertura integral que alcanza a más de cinco millones de afiliados y que permite obtener insumos clave con receta médica y tramitación web o presencial. Con este programa, PAMI busca reducir gastos y cubrir las necesidades básicas de los jubilados y pensionados.

El programa gratuito que ofrece PAMI

Los anteojos gratuitos del PAMI pueden solicitarse en diciembre de 2025. Foto: X @PAMI_org_ar

Anteojos recetados sin costo : permite recibir dos pares de lentes por año (cerca y lejos) o un par de bifocales.

Elementos de apoyo para la movilidad y el cuidado domiciliario: incluye colchones antiescaras, inodoros portátiles y trapecios para cama.

Ambos beneficios forman parte del plan de cobertura social de PAMI y pueden ser tramitados por el afiliado, un familiar, un apoderado o, en algunos casos, directamente por el médico a través de una Orden Médica Electrónica (OME).

Las opciones que incluye el programa de anteojos gratuitos de PAMI

Un par para visión cercana

Un par para visión lejana

Un par de bifocales, si se elige esa opción en lugar de los dos anteriores

PAMI cubre el 100% del armazón y los cristales según la indicación del oftalmólogo. La receta tiene validez de 150 días.

La documentación necesaria para solicitar los anteojos gratuitos de PAMI

Anteojos; libro; palabras. Foto: Unsplash.

DNI

Credencial de PAMI

Orden Médica Electrónica (OME) emitida por un oftalmólogo

En caso de no contar con OME:

Orden manual del médico de cabecera o especialista

Resumen de historia clínica (peso, talla y diagnóstico visual)

Dónde realizar el trámite

A través de su sito web, PAMI informa que los afiliados que necesiten gestionar los anteojos deberán gestionarlos “directamente en la óptica con la indicación OME del médico oftalmólogo tratante”, con la aclaración de que el profesional debe formar parte de la de cartilla del instituto.

La Orden Médica Electrónica queda plasmada en el sistema y, así, “ambos prestadores tienen acceso a ella”. Por esta razón no es necesario imprimirla.

Por otra parte, aclaran que tampoco es necesario concurrir a la Agencia de PAMI para iniciar el trámite ya que hay que elegir entre las ópticas de la cartilla. En este sentido, resaltan que “la óptica es de libre elección dentro del territorio nacional”.

Cómo tramitar los anteojos de PAMI

El procedimiento de PAMI para la entrega de anteojos tiene por objetivo reducir al mínimo los traslados que tiene que hacer el afiliado y evitar que se generen largas filas en las agencias. Los pasos a cumplir son los siguientes:

Pedir turno con un oftalmólogo.

Obtener la Orden Médica Electrónica y con la prescripción de cristales.

Acudir a una óptica inscripta en el convenio PAMI.

Elegir entre los modelos de armazón disponibles y esperar a su fabricación, que suele demorar entre 7 y 20 días.

Otros elementos gratuitos pueden solicitar los afiliados de PAMI

Oficinas del PAMI. Foto: NA (Claudio Fanchi)

Además de los lentes gratuitos, PAMI cubre sin cargo distintos elementos de apoyo para personas con movilidad reducida o que requieren cuidados especiales:

Colchón antiescaras : indicado para personas con inmovilidad prolongada.

Inodoro portátil : pensado para pacientes con trastornos de movilidad.

Trapecio: dispositivo que facilita la movilidad en cama.

¿Dónde se hace el trámite?

El trámite puede hacerse desde la web. Sin embargo, también es posible gestionarlo de manera presencial en una agencia, con turno previo. Si el médico genera la OME, el afiliado no necesita hacer ninguna gestión adicional.