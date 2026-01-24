Estación de Retiro; tren de la línea Mitre. Foto: NA (Marcelo Capece)

Desde el pasado sábado 10 de enero, la estación de trenes de Retiro, en su sector que corresponde a la línea Mitre, está cerrada. Esto representa distintas complicaciones para viajar, como cancelaciones o limitaciones en el recorrido, aunque ya hay buenas noticias.

Trenes Argentinos informó que sus ramales no llegan a dicha cabecera por obras, mientras que hay un servicio que dejó de funcionar por completo hasta marzo.

Trabajos sobre la línea Mitre de los trenes de Buenos Aires. Video: Trenes Argentinos.

Cambios en los trenes: cuándo vuelve a funcionar la línea Mitre en su totalidad

En detalle, se conoció que el ramal Tigre volverá a funcionar el domingo 1° de marzo. Como si fuera poco, no es el único cambio que habrá: los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre harán un recorrido limitado hasta Belgrano R, sin llegar a la cabecera de Retiro.

De esta manera, el recorrido completo de cada servicio se retomará también el primer día de marzo.

Estación de Retiro; tren de la línea Mitre. Foto: NA (Damián Dopacio)

Estos cambios en el servicio de los trenes del AMBA se dan en el marco de las obras por la Emergencia Ferroviaria, que fue decretada por el Gobierno nacional. El objetivo de los trabajos es aumentar la seguridad operacional del sistema, y fueron catalogados de “urgentes”.

“Los durmientes y rieles poseen más de 40 años de antigüedad, se encuentran muy deteriorados, y la traza cuenta con más de 40 sectores donde los trenes circulan actualmente a velocidad precautoria”, indicaron desde Trenes Argentinos.

Interrupciones y cortes en el servicio de la línea Mitre de trenes. Foto: Trenes Argentinos

Qué trabajos se realizan en la línea Mitre

Sobre el detalle en los trabajos, se indicó que se instalará un nuevo señalamiento en el ingreso de los trenes a la estación de Retiro, en el marco de la etapa final de la obra. El periodo en que no pasarán los trenes por allí será aprovechado para la colocación de “28 señales y balizas de ATS, 16 máquinas de cambio y 70 cajas de circuitos de vía”.

Además, con respecto al trazado del ramal Tigre de la línea Mitre, se indicó que se avanzará con la renovación total de las vías, tras alcanzar los 20 km de tendido ferroviario.

Los trenes de la línea Mitre no llegarán a la estación Retiro. Foto: X @InfoTrenMitre

Según informaron desde Trenes Argentinos, la topografía de la zona, complicaciones en el acceso y la importancia de las tareas hacen que no se pueda realizar durante la noche. Esto lleva a la decisión de interrumpir el servicio por más de un mes.

La empresa también indicó que los cortes durante los fines de semana largos, así como las obras nocturnas, permitieron colocar 20 kilómetros de vías nuevas, recambio de vías en 10 cuadros de estación, optimización de 12 puentes y alcantarillas y la intervención sobre 14 pasos a nivel.