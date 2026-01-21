Un tren que une el Conurbano con CABA anunció cambios por obras:

Enero es un mes particular en Buenos Aires, ya que muchas personas se toman sus vacaciones y no utilizan el transporte público a diario. Sin embargo, aquellos que siguen con su rutina habitual, recibieron una mala noticia por parte de uno de los trenes más importantes del AMBA.

Se trata de la línea Belgrano Norte, que tendrá distintas cancelaciones y reducciones del servicio en las próximas semanas, en el marco de las obras de infraestructura que se llevan a cabo. Así lo informó Ferrovías, que aclaró algunos cambios en el habitual funcionamiento.

Según se conoció, de lunes a viernes se presentan algunas cancelaciones, además de las reducciones que implica que no se lleva adelante su recorrido habitual. Estos cambios tienen que ver con los horarios nocturnos, tal como explicaron.

Servicios afectados: cómo funciona el tren Belgrano Norte

La línea Belgrano Norte dio los detalles del nuevo cronograma, que estará vigente hasta el viernes 13 de febrero.

Lunes a viernes

21:18 desde Villa Rosa : va hasta la estación Boulogne Sur Mer.

22:07 y 22:37 desde Villa Rosa : va hasta la estación Aristóbulo del Valle.

23:15, 23:45 y 00:20 desde Retiro: cancelados por obras hasta el viernes 13 de febrero.

El último servicio desde Retiro a Villa Rosa sale a las 22:55, mientras que desde Villa Rosa a Retiro parte a las 21:01.

Sábados 24 de enero y 7 de febrero

00:20 desde Retiro: cancelado por obras.

Cabe recordar que el Belgrano Norte es uno de los trenes más utilizados del Área Metropolitana de Buenos Aires. El servicio une algunas localidades del norte del Conurbano bonaerense con CABA.

Su inicio está en Pilar, con la estación Villa Rosa, pasa por los partidos de Tigre, Malvinas Argentinas, San Isidro y Vicente López, para luego ingresar a la Ciudad de Buenos Aires, donde culmina el recorrido en Retiro.

Otras complicaciones para viajar

Las obras realizadas sobre la línea suman una nueva complicación para viajar en transporte público. Actualmente, la línea Mitre cuenta el ramal de Tigre cancelado hasta marzo, además de que tiene el servicio reducido al no llegar a la cabecera de Retiro.