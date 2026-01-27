Una gran cabalgata en El Calafate: la historia de la Marcha Fernando Font Estrugamou en la Patagonia
La recorrida incluyó estancias y paisajes patagónicos. Conocé todos los detalles en la nota.
El Calafate fue el escenario de la edición 35 de la Marcha Fernando Font Estrugamou, una cabalgata que incuyó a 200 participantes que recorrieron estancias y paisajes.
Organizada por la Asociación de Criadores de Caballos Criollos, el itinerario combinó paisaje, tradición y camaradería.
El encuentro tuvo lugar en Estancia Anita, que fue tanto el punto de partida como de cierre de esta edición. A lo largo de seis jornadas, los participantes recorrieron distintos puntos rurales del sudoeste santacruceño.
En total, más de 200 representantes formaron parte de esta edición, que eligió a El Calafate como sede por la belleza de sus paisajes y la hospitalidad de las estancias que acompañan el recorrido.
La Marcha Fernando Font Estrugamou se consolida como un espacio de encuentro entre criadores y amantes del caballo criollo, reafirmando valores de solidaridad, colaboración y tradición.