Marcha Fernando Font Estrugamou en El Calafate. Foto: Gentileza Señal Calafate

El Calafate fue el escenario de la edición 35 de la Marcha Fernando Font Estrugamou, una cabalgata que incuyó a 200 participantes que recorrieron estancias y paisajes.

Organizada por la Asociación de Criadores de Caballos Criollos, el itinerario combinó paisaje, tradición y camaradería.

El encuentro tuvo lugar en Estancia Anita, que fue tanto el punto de partida como de cierre de esta edición. A lo largo de seis jornadas, los participantes recorrieron distintos puntos rurales del sudoeste santacruceño.

En total, más de 200 representantes formaron parte de esta edición, que eligió a El Calafate como sede por la belleza de sus paisajes y la hospitalidad de las estancias que acompañan el recorrido.

La Marcha Fernando Font Estrugamou se consolida como un espacio de encuentro entre criadores y amantes del caballo criollo, reafirmando valores de solidaridad, colaboración y tradición.