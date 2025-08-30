Rafael Nadal inaugura su primer hotel en Argentina: cómo será el proyecto en El Calafate y cuánto costará hospedarse

El plan lanzado por el español forma parte de la marca ZEL, creada por el mismo deportista junto con Meliá, con la finalidad de ofrecer un estilo de vida mediterráneo, enfocado en la conexión personal y naturaleza.

Rafael Nadal incursionó en el mundo hotelero. Foto: Meliá.

El extenista Rafael Nadal desembarca en Argentina con un ambicioso proyecto empresarial: una cadena de siete hoteles de lujo que comenzará a operar a partir de 2026, con la apertura de un imponente complejo en El Calafate.

El hotel ZEL de Mallorca. Foto: Meliá.

El objetivo de Nadal, ganador de 20 Grand Slam, es que los huéspedes se sientan “bien, activos y libres”, en espacios que combinan diseños contemporáneos con integración al entorno.

Teniendo en cuenta los otros hoteles ZEL, como el Costa Brava, Mallorca o Punta Cana, se repite un mismo patrón: check-in digital, gastronomía de autor, gimnasios de alto nivel, patios centrales y programas de bienestar.

¿Cómo será el primer hotel de Rafael Nadal en Argentina?

El hotel ZEL de El Calafate podría contar con un total de entre 150 y 250 empleados, encargados de las áreas de actividades, deportes, gastronomía, gimnasios y spa, entre otras cosas.

El hotel ZEL de Punta Cana. Foto: Meliá.

Respecto a sus habitaciones, se estiman entre 165 y 214, dependiendo de si se busca un ambiente más exclusivo (como el hotel de Punta Cana) o uno más masivo y a gran escala.

Las comodidades que ofrecerá el hotel ZEL de El Calafate

Gimnasio con entrenadores.

Patio/lobby “phygital” con check in digital y concept store/café

Piscinas y espacios al aire libre integrados al diseño.

Programas de bienestar activo (actividades en la naturaleza, fitness y yoga).

Restaurantes y propuestas gastronómicas destacadas, posibles beach/club concept adaptados al entorno patagónico.

Spa completo (cabinas, jacuzzis y sauna/baño turco).

¿Cuánto costaría el alojamiento en el hotel ZEL de Rafael Nadal?

Si bien aún no hay cifras oficiales, se puede lograr un estimado, teniendo en cuenta el precio para alojarse en los otros complejos ZEL y repasando algunas de las tarifas en hoteles de lujo de El Calafate.

El interior de las habitaciones de los hoteles ZEL. Foto: Meliá.

ZEL Costa Brava : una suite junior con vista al jardín cuesta u$s507 con desayuno, según ‘ Bookin ’. En ‘ Tripadvisor ’, los valores promedio oscilan entre los 278 y 488 dólares .

ZEL Mallorca: el rango de precios por noche se encuentra entre los u$s330 y u$s550.

De esta manera, podemos prever que la tarifa por noche de una habitación en el hotel ZEL de El Calafate costaría entre 250 y 400 dólares, según el dormitorio y la temporada del año en la que se contrate el alojamiento.