Extienden el periodo de inscripción para el ciclo lectivo 2026:

Inicio de clases 2026. Foto: Unsplash.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habilitó un período exclusivo para la inscripción del ciclo escolar 2026 hasta el 8 de febrero y está dirigido a aquellos que no pudieron realizar el trámite durante el Periodo Único de Inscripción.

La ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, informó la nueva instancia a través de un posteo en la red social X. “Atención familias que no pudieron realizar la inscripción de sus hijos al ciclo lectivo 2026: todavía pueden hacerlo en el periodo de excepción”, explicó.

Quienes no lograron inscribirse en el período anterior tendrán una nueva oportunidad para acceder a una vacante. No obstante, las autoridades aclararon que la inscripción estará limitada a aquellos colegios y turnos que aún cuenten con disponibilidad.

“La consulta del estado de asignación será el 20 de febrero, y los reclamos podrán realizarse del 23 al 27 de febrero”, informó Miguel, y agregó: “La inscripción se realiza a través del Sistema de Inscripción en Línea, ingresando con cuenta miBA. También pueden hacerlo de manera presencial con turno previo o llamando al 147, opción 3”.

Quiénes podrán inscribirse en este nuevo período

El Sistema de Inscripción en Línea permite anotar de forma online a estudiantes en escuelas públicas de gestión estatal de la Ciudad de Buenos Aires, en todos los niveles educativos. El trámite no incluye a las instituciones del sector privado y deberán inscribirse las siguientes personas:

Estudiantes de Nivel inicial (todas las salas).

Estudiantes matriculados en escuelas de gestión estatal de la Ciudad de Buenos Aires que cambian de nivel (de sala de 5 a 1er grado de Primaria y de 7mo grado a 1er año de Secundaria).

Estudiantes provenientes de escuelas privadas de la Ciudad de Buenos Aires.

Estudiantes provenientes de escuelas de otras provincias o del exterior, ya sean privadas o estatales.

Estudiantes para las modalidades de Educación Especial y Adultos y Adolescentes.

Ciclo lectivo 2026. Foto: -

Las fechas son las siguientes:

Preinscripción : 26 de enero al 8 de febrero de 2026

Control documental : 26 de enero al 10 de febrero de 2026

Consulta del estado de asignación de vacantes: 20 de febrero de 2026

Calendario actualizado ciclo lectivo 2026: cuándo empiezan las clases en la Ciudad de Buenos Aires y cuándo son las vacaciones de invierno

Ya se conocen detalles del ciclo lectivo 2026 en Argentina. La Ciudad de Buenos Aires comunicó el calendario escolar, con la fecha de inicio de clases, además de las vacaciones de invierno y el final del año.

El calendario escolar consistirá de 190 días de clase, estableciendo también un mínimo de 760 horas reloj para primaria y 900 para secundaria, junto con medidas de recuperación obligatoria ante el incumplimiento.

Ciclo lectivo 2026. Foto: NA

Si bien cada provincia aún no oficializó su calendario escolar, el regreso a clases podría ser entre febrero o marzo. Por su parte, CABA confirmó, por ahora, la vuelta a clases en 2026 y las fechas son las siguientes:

Nivel Inicial y Primario: miércoles 25 de febrero de 2026

Nivel Secundario: jueves 5 de marzo de 2026

Las vacaciones de invierno se llevarán a cabo en Ciudad de Buenos Aires entre el 20 y el 31 de julio. Por último, las clases finalizarán el viernes 18 de diciembre.

A nivel nacional, se estableció que el ciclo lectivo deberá cumplir 760 horas reloj en primaria y 900 en secundaria, con un seguimiento más estricto del cumplimiento efectivo de la carga horaria mínima en cada nivel.