Vacaciones de invierno; colegio; escuela; alumnos. Foto: NA (Daniel Vides)

Ya se conocen detales del ciclo lectivo 2026 en Argentina. La Ciudad de Buenos Aires comunicó el calendario escolar, con la fecha de inicio de clases, además de las vacaciones de invierno y el final del año.

El calendario escolar consistirá de 190 días de clase, estableciendo también un mínimo de 760 horas reloj para primaria y 900 para secundaria, junto con medidas de recuperación obligatoria ante el incumplimiento.

Ciclo escolar 2026. Foto: NA (Daniel Vides)

Cuándo empiezan las clases en CABA en 2026

Si bien cada provincia aún no oficializó su calendario escolar, el regreso a clases podría ser entre febrero o marzo.

Por su parte, CABA confirmó, por ahora, la vuelta a clases en 2026 y las fechas son las siguientes:

Nivel Inicial y Primario: martes 24 de febrero de 2026

Nivel Secundario: jueves 5 de marzo de 2026

Las vacaciones de invierno se llevarán a cabo en Ciudad de Buenos Aires entre el 20 y 31 de julio. Por último, las clases finalizarán el viernes 18 de diciembre.

A nivel nacional, se estableció que el ciclo lectivo deberá cumplir 760 horas reloj en primaria y 900 en secundaria, con un seguimiento más estricto del cumplimiento efectivo de la carga horaria mínima en cada nivel.

Vacaciones de invierno; colegio; escuela; alumnos. Foto: NA (Daniel Vides)

Ciclo lectivo 2026: el comunicado del Ministerio de Capital Humano

El comunicado también detalla que, si alguna jurisdicción no logra cubrir esos días y horas, deberá implementar medidas de recuperación para garantizar el piso establecido. En el nivel inicial, el mínimo será de 570 horas reloj y el Gobierno argumentó que la medición en horas permitirá un monitoreo más preciso y alineado con estándares internacionales.

Además, en el comunicado de Capital Humano se sostuvo que esta medición permitirá “un monitoreo más preciso del tiempo de clases” y acercará el sistema educativo argentino a los estándares internacionales. A partir de diciembre de 2025, el Consejo Federal publicará el calendario escolar 2026 aprobado por cada provincia.