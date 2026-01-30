Croissant. Foto: Unsplash.

Cada 30 de enero se festeja el Día Internacional del Croissant, una fecha que es utilizada para celebrar sus sabores originarios de Francia, donde la panadería es una de las más destacadas a nivel mundial. Su textura hojaldrada y crujiente, junto con la versatilidad de que puede consumirse en cualquier momento del día, la convirtieron en un clásico que cruzó fronteras.

Si bien el croissant y la medialuna argentina pueden parecer similares a simple vista, existen varias diferencias clave en su preparación, sabor y textura, de acuerdo al sitio especializado El Gourmet.

Medialuna. Foto: Unsplash.

Las diferencias entre un croissant y una medialuna

Estas diferencias entre una medialuna argentina y un croissant hacen que cada pieza tenga su propio encanto y preferencia según el contexto gastronómico y cultural.

Forma y horneado: mientras las medialunas se hornean juntas, permitiendo que sus borden se mantengan pegados, los croissants se colocan separados, algo que favorece su crecimiento y una textura más aireada.

Masa y textura: la medialuna argentina tiene dos variables, de grasa o de manteca, logrando una consistencia más compacta. Por su parte, el croissant se realiza con masa hojaldrada, logrando sus características capas de aire en su interior.

Croissant, alimentos

Sabor: las medialunas tienen sabor dulce o salado desde la masa, mientras que el croissant tiene un sabor neutro y se define por el relleno, que puede ser de chocolate, pasta de maní o versiones saladas con jamón y queso, entre otras.Brillo y apariencia: mientras las medialunas están cubiertas de un baño de almíbar que le da el característico brillo, el croissant se mantiene neutro y crujiente.

El origen del croissant y su curiosa historia

A pesar de su fama en Francia, el croissant es originario de Viena, Austria. Se dice que los panaderos vieneses lo crearon en el siglo XVII para celebrar el triunfo ante el Imperio Otomano, replicando en su forma la media luna de la bandera turca.

El hojaldre, la manteca y la levadura hacen de este bollo un clásico irresistible, ya sea solo, con café o relleno con ingredientes dulces o salados.