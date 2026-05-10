Feria Francesa en CABA. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

La Feria Francesa tendrá una nueva edición en Buenos Aires con una propuesta que combina sabores tradicionales, cultura y actividades gratuitas. El evento, que originalmente iba a realizarse el sábado 9 y domingo 10 de mayo, fue reprogramado para el fin de semana del 16 y 17 de mayo. La cita será entre las 11 y las 18.30 en el Rosedal de Palermo, uno de los paseos más visitados de la ciudad.

El evento es organizado por Lucullus, la Asociación Gastronómica Francesa en Argentina, que este año cumple 15 años de actividad. Durante ambas jornadas, el público podrá recorrer stands, participar de experiencias abiertas y disfrutar de shows musicales al aire libre.

Qué comer en la Feria Francesa: platos típicos y productos gourmet que no te podés perder

La feria estará enfocada en el savoir-faire francés, con una amplia variedad de propuestas dulces y saladas. Habrá opciones de boulangerie, pastelería, quesos, chocolates, gastronomía regional y productos gourmet para consumir en el lugar o llevar.

Entre los espacios confirmados se encuentran Gontran Cherrier, Cocu, Daniel Bakery, Cheese Market, Jérôme Mathe, L’Epi, Raclette, Le Troquet de Henry, French Cookie, Fermier, Kakawa, Choux Eclairs y otros referentes de la cocina francesa en Buenos Aires.

La Feria Francesa se realiza en el marco del 15° aniversario de Lucullus, asociación que reúne y difunde la cultura gastronómica francesa en Argentina Foto: luculluscocinafrancesa

Actividades gratuitas: el cronograma de shows en vivo y talleres para toda la familia

Además del circuito gastronómico, la feria ofrecerá masterclasses gratuitas a cargo de chefs y pasteleros reconocidos como Sébastien Fouillade, quien dará una clase sobre blanquette de bondiola de cerdo.

Por otro lado, Mathieu Benoit encabezará una masterclass dedicada al flan pâtissier, con la participación especial de Bruno Gillot, de L’Epi.

La música en vivo será otro de los atractivos del fin de semana: se presentarán Fanny Rose y los Manush y Agathe Cipres.

Esta edición tendrá un carácter especial por el 15° aniversario de Lucullus, entidad que promueve la cultura gastronómica francesa en el país. La feria se consolida como un plan para toda la familia, que combina paseo, cocina y propuestas culturales en un entorno verde.

La Feria Francesa se realiza en el marco del 15° aniversario de Lucullus, asociación que reúne y difunde la cultura gastronómica francesa en Argentina Foto: luculluscocinafrancesa

Cuándo y dónde se realiza la Feria Francesa

Días : sábado 16 y domingo 17 de mayo

Horario : de 11:00 a 18:30 horas

Lugar : El Rosedal, Av. Iraola y Av. Sarmiento (frente al Monumento de los Españoles).

Entrada : libre y gratuita

Instagram: @luculluscocinafrancesa

A la feria se puede llegar con múltiples líneas de colectivo que circulan por la zona, como la 10, 34, 37, 57, 59, 67, 93, 102, 130 y 160, con paradas sobre Avenida del Libertador, Avenida Sarmiento o en Plaza Italia.

A eso se suma el acceso en tren, con las estaciones Palermo (línea San Martín) y Tres de Febrero (línea Mitre, ramal Tigre) a pocas cuadras del Rosedal. Desde cualquiera de estos puntos, la caminata hasta la feria no supera los 10 minutos, lo que facilita la llegada desde distintos puntos de la Ciudad y el conurbano.