La Feria Francesa se realiza en el marco del 15° aniversario de Lucullus, asociación que reúne y difunde la cultura gastronómica francesa en Argentina Foto: luculluscocinafrancesa

La Feria Francesa tendrá una nueva edición en Buenos Aires con una propuesta que combina sabores tradicionales, cultura y actividades gratuitas. El encuentro se realizará el sábado 9 y domingo 10 de mayo, entre las 11 y las 18.30, en el Rosedal de Palermo, uno de los paseos más visitados de la ciudad.

El evento es organizado por Lucullus, la Asociación Gastronómica Francesa en Argentina, que este año cumple 15 años de actividad. Durante ambas jornadas, el público podrá recorrer stands, participar de experiencias abiertas y disfrutar de shows musicales al aire libre.

Qué se puede comer en la Feria Francesa

La feria estará enfocada en el savoir-faire francés, con una amplia variedad de propuestas dulces y saladas. Habrá opciones de boulangerie, pastelería, quesos, chocolates, gastronomía regional y productos gourmet para consumir en el lugar o llevar.

La Feria Francesa se realiza en el marco del 15° aniversario de Lucullus, asociación que reúne y difunde la cultura gastronómica francesa en Argentina Foto: luculluscocinafrancesa

Entre los espacios confirmados se encuentran Gontran Cherrier, Cocu, Daniel Bakery, Cheese Market, Jérôme Mathe, L’Epi, Raclette, Le Troquet de Henry, French Cookie, Fermier, Kakawa, Choux Eclairs y otros referentes de la cocina francesa en Buenos Aires.

Clases abiertas y música en vivo

Además del circuito gastronómico, la feria ofrecerá masterclasses gratuitas a cargo de chefs y pasteleros reconocidos. El sábado 9 a las 13, Sébastien Fouillade dará una clase sobre blanquette de bondiola de cerdo.

El domingo 10 a la misma hora, Mathieu Benoit encabezará una masterclass dedicada al flan pâtissier, con la participación especial de Bruno Gillot, de L’Epi.

La música en vivo será otro de los atractivos del fin de semana. El sábado 9, a las 14 y 16.30, se presentarán Fanny Rose y los Manush, mientras que el domingo 10, en esos mismos horarios, tocará Agathe Cipres.

Una edición especial por los 15 años de Lucullus

Esta edición tendrá un carácter especial por el 15° aniversario de Lucullus, entidad que promueve la cultura gastronómica francesa en el país. La feria se consolida como un plan para toda la familia, que combina paseo, cocina y propuestas culturales en un entorno verde.

La Feria Francesa se realiza en el marco del 15° aniversario de Lucullus, asociación que reúne y difunde la cultura gastronómica francesa en Argentina Foto: luculluscocinafrancesa

Cuándo y dónde es la Feria Francesa en Palermo

La cita será en Avenida Iraola y Avenida Sarmiento, dentro del Rosedal de Palermo, frente al Monumento de los Españoles. La entrada es libre y gratuita y no requiere inscripción previa. Más información y novedades se publican en Instagram: @luculluscocinafrancesa.

También se puede llegar con múltiples líneas de colectivo que circulan por la zona, como la 10, 34, 37, 57, 59, 67, 93, 102, 130 y 160, con paradas sobre Avenida del Libertador, Avenida Sarmiento o en Plaza Italia. A eso se suma el acceso en tren, con las estaciones Palermo (línea San Martín) y Tres de Febrero (línea Mitre, ramal Tigre) a pocas cuadras del Rosedal. Desde cualquiera de estos puntos, la caminata hasta la feria no supera los 10 minutos, lo que facilita la llegada desde distintos puntos de la Ciudad y el conurbano.