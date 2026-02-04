Pelea entre un chofer de la línea 113 y un pasajero. Foto: Captura de video.

Un chofer de la línea 113 y un pasajero protagonizaron una pelea dentro de la unidad en Flores mientras el colectivo continuaba en marcha.

El usuario, quien se habría encontrado en presunto estado de ebriedad, denunció haber sido agredido por el chofer, al tiempo que el conductor señaló que se defendió ante las supuestos amedrentamientos y los disturbios previos.

Pelea entre un chofer y un pasajero dentro del colectivo. Video: NA

La gresca pudo haber derivado en una tragedia, a raíz que el vehículo permaneció en marcha aunque afortunadamente no hubo víctimas fatales y heridos.

La Unidad Flagrancia del Oeste intervino en la investigación y ordenó las capturas de ambos implicados, a la vez que el colectivero fue imputado por lesiones y el pasajero por amenazas.