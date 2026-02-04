Pudo ser una tragedia: un chofer se peleó con un pasajero mientras el colectivo avanzaba a la deriva
El hecho ocurrió en un interno de la línea 113 en Flores y todo quedó filmado por las cámaras de seguridad del vehículo. Mirá el video en la nota.
Un chofer de la línea 113 y un pasajero protagonizaron una pelea dentro de la unidad en Flores mientras el colectivo continuaba en marcha.
El usuario, quien se habría encontrado en presunto estado de ebriedad, denunció haber sido agredido por el chofer, al tiempo que el conductor señaló que se defendió ante las supuestos amedrentamientos y los disturbios previos.
La gresca pudo haber derivado en una tragedia, a raíz que el vehículo permaneció en marcha aunque afortunadamente no hubo víctimas fatales y heridos.
La Unidad Flagrancia del Oeste intervino en la investigación y ordenó las capturas de ambos implicados, a la vez que el colectivero fue imputado por lesiones y el pasajero por amenazas.
