Cambios en el pasaporte argentino. Foto: NA.

El anuncio de los cambios y actualizaciones en el nuevo diseño del pasaporte argentino generó dudas entre las personas que viajan al exterior del país.

La libreta del pasaporte pasará a tener 34 páginas y contará con una hoja de policarbonato personalizada con grabado láser, lo que incrementa su resistencia física y refuerza la protección de los datos personales del titular frente a intentos de adulteración.

Las modificaciones buscan facilitar la verificación migratoria tanto en destino como en origen y asegurar que el documento cumpla con los requerimientos técnicos que exigen las normas internacionales, de acuerdo a lo informado por el Ejecutivo.

El Gobierno presentó el nuevo DNI y los cambios en el pasaporte. Foto: Presidencia

Las autoridades aclararon que los DNI y pasaportes emitidos antes de la vigencia de estos cambios seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento y no requerirán recambio anticipado. Además, durante el período de transición, se utilizarán los insumos existentes para optimizar recursos y evitar desperdicios de materiales. Sin embargo, hay un grupo de personas que deberá renovarlo este año.

Quiénes deberán renovar el pasaporte este 2026

Personas mayores de 18 años: el pasaporte tiene una validez de 10 años desde la fecha de emisión.

Menores de 18 años: la vigencia es de 5 años desde su emisión.

Esto significa que los mayores de 18 años que realizaron su pasaporte en 2016 deberán renovarlo, mientras que los menores de edad deberán tramitar uno nuevo si el último pasaporte fue realizado en 2021.

Cambios en el pasaporte argentino. Foto: Unsplash.

Cuánto sale renovar el pasaporte en 2026