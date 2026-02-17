Pasaporte Foto: Foto generada con IA

El lanzamiento del nuevo pasaporte argentino en 2026 generó un enorme interés entre viajeros y personas que planean trámites en el corto plazo. El rediseño incorpora medidas de seguridad avanzadas y tecnología de última generación, pero también despertó una duda clave: ¿es obligatorio renovarlo para viajar al exterior? La respuesta oficial es no: todos los pasaportes vigentes siguen siendo válidos hasta su fecha de vencimiento.

Desde febrero de 2026, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) comenzó a emitir ejemplares con un formato renovado que incluye una hoja de policarbonato, grabado láser, tintas de seguridad, ventana transparente y 34 páginas en total. Estas mejoras buscan reforzar la resistencia del documento y reducir al máximo el margen de falsificación, alineando a la Argentina con los estándares internacionales de la OACI.

A pesar de estas incorporaciones, no existe obligación de cambiar el pasaporte si aún está válido. Quienes cuenten con un ejemplar emitido en años anteriores pueden seguir utilizándolo sin restricciones para ingresar a otros países, siempre y cuando no esté dañado y conserve su fecha de vigencia.

Ciudadanía; pasaporte. Foto: Freepik.

¿Quiénes deben renovar el pasaporte en 2026?

La renovación es obligatoria únicamente para quienes tengan el documento vencido o próximo a vencer. El plazo de validez se mantiene igual:

Mayores de 18 años: vigencia de 10 años.

Menores de 18 años: vigencia de 5 años.

Bajo este esquema, deben prestar especial atención:

Adultos que tramitaron su pasaporte en 2016 , ya que cumplen los 10 años.

Menores que lo gestionaron en 2021, porque su validez es de 5 años.

Además, quienes necesiten reponerlo por robo, extravío o deterioro también deben solicitar un nuevo ejemplar sin importar el diseño anterior.

Cómo tramitar el nuevo pasaporte

El proceso se mantiene simple y puede iniciarse de forma online:

Solicitar turno mediante la app Mi Argentina o en el Registro Civil correspondiente. Presentarse con DNI vigente y, si corresponde, pasaporte anterior. Realizar el pago y completar la toma de datos biométricos. Recibir el documento en el domicilio declarado.

Pasaporte de Argentina. Foto: Unsplash

Cuánto cuesta renovarlo en 2026

Según los valores oficiales:

Pasaporte regular: $70.000

Pasaporte exprés: $150.000

Pasaporte al instante: $250.000

Documentos para extranjeros, apátridas y refugiados: $70.000

Reposición por error del organismo: sin cargo

¿Conviene renovar antes de viajar?

Aunque no es obligatorio cambiar al nuevo modelo, se recomienda verificar la vigencia al menos seis meses antes del viaje, ya que muchos países exigen ese margen para permitir el ingreso.