El Gobierno presentó el nuevo DNI y los cambios en el pasaporte. Foto: Presidencia

El Gobierno nacional oficializó una actualización integral en la forma en la que se emiten y confeccionan los documentos de identidad. Tanto el DNI como el pasaporte incorporarán un formato renovado que se ajusta a los estándares internacionales más exigentes en materia de seguridad y verificación de identidad.

Tras el anuncio, varios referentes y funcionarios del Poder Ejecutivo salieron de inmediato a rehacer sus documentos, lo que a muchos les causó una duda trascendental: ¿Es necesario renovar los documentos, aunque su fecha de caducidad no haya llegado?

El Gobierno presentó el nuevo DNI y los cambios en el pasaporte. Foto: Presidencia

Quiénes deben realizar la actualización del DNI con el nuevo formato

Quienes ya tengan un DNI o pasaporte vigente no deben renovarlo, a menos que esté cercana la fecha de vencimiento. Todos los documentos tienen validez hasta la fecha indicada en el plástico, por lo que no es necesario realizar el trámite nuevamente.

Los papeles siguen siendo válidos para votar, viajar y realizar cualquier otro trámite en el que sean requeridos. Desde el Gobierno aclararon que la migración al nuevo soporte será de forma gradual, a medida que los viejos documentos pierdan su vigencia, se pierdan o sea necesario solicitar un cambio de domicilio.

Cómo realizar el nuevo DNI

Para tener el nuevo documento, es necesario solicitar un turno a través de la app “Mi Argentina” o acercarse a un Registro Civil o centro de documentación del Renaper.

Una vez con el turno en mano, el paso a paso es el siguiente:

Presentarse en la fecha asignada con la constancia de turno.

Seguir las indicaciones del personal. Se tomarán datos como las huellas dactilares, firma y fotografía.

Realizar el pago del trámite en el lugar.

Conservar la constancia de solicitud para hacer el seguimiento del trámite online en renaper.gob.ar mediante el ID.

El nuevo DNI llegará al domicilio en un plazo aproximado de 15 días, aunque esto puede variar según el tipo de trámite elegido.

Cuánto sale renovar el DNI

DNI recién nacido (0 a 6 meses): sin cargo .

Primer DNI y actualizaciones obligatorias (5/8 y 14 años): $7.500.

Ejemplar nuevo por cambios o rectificaciones: $ 7.500 .

Rectificación de identidad de género: sin cargo (desde la segunda, con costo).

CPI: sin cargo .

DNI exprés: $ 18.500 .

DNI 24 hs: $ 29.500 .

DNI al instante: $ 40.500 .

Reposición por error u omisión: sin cargo.

Qué cambia con la nueva versión del DNI

No es un cambio meramente estético. Las nuevas cédulas de identificación responden a necesidades técnicas para validar quién es quién. El plan del Renaper es fortalecer la seguridad y reducir la falsificación.

Qué cambios tiene el DNI Foto: NA

Además, al adecuarse a los estándares de seguridad más exigentes del mundo, se simplifica la entrada a países con controles migratorios estrictos, reduciendo los tiempos de espera en las aduanas.

Por otro lado, el costo para cambiar estos papeles sigue siendo el mismo, aunque probablemente haya aumentos en el futuro debido a los insumos importados que se necesitan para la impresión.

Las claves del nuevo diseño

El documento utiliza datos variables grabados por láser e impresión a chorro de tinta. Entre sus características visuales más destacadas se encuentran:

Foto a color: una imagen del rostro en primer plano con fondo blanco.

Ícono de DNI electrónico: un símbolo distintivo en el frente de la tarjeta.

Imagen fantasma: ubicada en el sector inferior derecho para validar la autenticidad.

Nomenclatura inclusiva: en el campo “sexo”, se mantienen las opciones “F”, “M” y se ratifica la “X” para identidades no binarias o autopercibidas.

El nuevo documento de identidad

Cambios en el pasaporte argentino

En cuanto al pasaporte, la libreta pasará a tener 34 páginas y contará con una hoja de policarbonato personalizada con grabado láser, lo que incrementa su resistencia física y refuerza la protección de los datos personales del titular frente a intentos de adulteración.

Las modificaciones buscan facilitar la verificación migratoria tanto en destino como en origen y asegurar que el documento cumpla con los requerimientos técnicos que exigen las normas internacionales, de acuerdo a lo informado por el Ejecutivo.

Las autoridades aclararon que los DNI y pasaportes emitidos antes de la vigencia de estos cambios seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento y no requerirán recambio anticipado. Además, durante el período de transición, se utilizarán los insumos existentes para optimizar recursos y evitar desperdicios de materiales.