Qué cambios tiene el DNI Foto: NA

El Gobierno nacional, a través del Registro Nacional de las Personas (Renaper), definió los detalles del nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) que comenzará a circular con estándares de seguridad actualizados. La medida incorpora tecnología de punta y modifica los plazos de vigencia para la población adulta.

Basándose en la Disposición DI-2026-10348125 publicada el pasado jueves, el nuevo documento consiste en una tarjeta monolítica de policarbonato con un chip sin contacto incorporado, lo que eleva las barreras contra la falsificación.

El Gobierno presentó el nuevo DNI y los cambios en el pasaporte. Foto: Presidencia

Quiénes tienen que actualizar el DNI en 2026

Uno de los cambios más relevantes para la ciudadanía es el esquema de vencimientos. Según la normativa oficial:

Mayores de 14 años: el DNI tendrá una validez de 15 años contados a partir de su emisión.

Menores de edad: deberán renovar el documento entre los 5 y los 8 años, y nuevamente al cumplir los 14 años.

Extranjeros: quienes tengan residencia permanente tendrán los mismos plazos que los argentinos. Para los residentes temporarios, la validez se ajustará a la fecha de vencimiento de su residencia.

Las claves del nuevo diseño

El documento utiliza datos variables grabados por láser e impresión a chorro de tinta. Entre sus características visuales más destacadas se encuentran:

Foto a color: una imagen del rostro en primer plano con fondo blanco.

Ícono de DNI electrónico: un símbolo distintivo en el frente de la tarjeta.

Imagen fantasma: ubicada en el sector inferior derecho para validar la autenticidad.

Nomenclatura inclusiva: en el campo “sexo”, se mantienen las opciones “F”, “M” y se ratifica la “X” para identidades no binarias o autopercibidas.

El nuevo documento de identidad

DNI “Cero Año” Provisorio

La disposición también contempla un caso especial para recién nacidos. Si por cuestiones de salud debidamente certificadas no es posible capturar los datos biométricos (huellas o foto) del bebé, se emitirá un DNI “Cero Año” Provisorio.

Este documento no tendrá foto ni huellas digitales, sino la leyenda “NO VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE VIAJE”. Su duración será de 6 meses, prorrogables solo si persisten las condiciones de salud.

Reconocimiento a ex combatientes

El nuevo diseño mantiene el homenaje a los veteranos del conflicto del Atlántico Sur. Aquellas personas que acrediten su condición llevarán impreso en el frente, arriba de la foto, el distintivo con la leyenda: “EX COMBATIENTE, HÉROE/HEROÍNA DE LA GUERRA DE LAS ISLAS MALVINAS”.

Cambios en el pasaporte argentino

En cuanto al pasaporte, la libreta pasará a tener 34 páginas y contará con una hoja de policarbonato personalizada con grabado láser, lo que incrementa su resistencia física y refuerza la protección de los datos personales del titular frente a intentos de adulteración.

El Gobierno presentó el nuevo DNI y los cambios en el pasaporte. Foto: Presidencia

Las modificaciones buscan facilitar la verificación migratoria tanto en destino como en origen y asegurar que el documento cumpla con los requerimientos técnicos que exigen las normas internacionales, de acuerdo a lo informado por el Ejecutivo.

Las autoridades aclararon que los DNI y pasaportes emitidos antes de la vigencia de estos cambios seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento y no requerirán recambio anticipado. Además, durante el período de transición, se utilizarán los insumos existentes para optimizar recursos y evitar desperdicios de materiales.