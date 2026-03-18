Pasaporte argentino 2026: nuevo precio, cómo tramitarlo y en qué países no lo vas a necesitar
El pasaporte argentino aumentó su valor en 2026 y ya rigen nuevas tarifas según la urgencia del trámite. Además, varios países permiten viajar solo con DNI, por lo que no siempre es necesario gestionar el documento.
El pasaporte argentino vuelve a ser noticia en 2026 por un motivo clave para miles de viajeros: sus tarifas aumentaron y el trámite incorpora cambios importantes. Si estás planificando un viaje o sabés que tu documento está por vencer, esta guía actualizada te va a servir para decidir cuándo y cómo gestionarlo, cuánto cuesta realmente y en qué destinos podés viajar solo con DNI.
¿Por qué aumentó el pasaporte en 2026?
Desde el 6 de marzo de 2026, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) implementó un nuevo esquema tarifario, con incrementos que van del 32% al 42,8%, según la modalidad elegida.Esta actualización responde a la incorporación de mejoras tecnológicas y al alineamiento con estándares internacionales para documentos de viaje.
Nuevos precios del pasaporte argentino en 2026
Los valores vigentes desde marzo quedan así:
1. Trámite regular — $100.000
- Entrega a domicilio.
- Tarda entre 1 y 2 semanas.
- Es la opción más económica.
2. Trámite exprés — $200.000
- Entrega en hasta 96 horas hábiles.
- También se envía por correo.
3. Trámite al instante — $330.000
- Disponible en aeropuertos y en Buquebús.
- Se entrega entre 2 y 6 horas, en mano.
Qué cambia en el pasaporte argentino desde 2026
Argentina estrenó un documento con más seguridad y tecnología avanzada:
- 34 páginas en total.
- Datos personales grabados a láser, dificultando la falsificación.
- Chip sin contacto con información biométrica encriptada.
- Diseño azul marino del Mercosur con mapa de América del Sur, Malvinas y Antártida.
Si ya tenés un pasaporte vigente, no es obligatorio renovarlo: sigue siendo válido hasta su fecha de vencimiento.
¿Realmente necesitás pasaporte? Países a los que podés viajar solo con DNI
Antes de pagar el trámite, conviene revisar si tu destino lo exige.Los argentinos pueden viajar sin pasaporte a los países del Mercosur ampliado, donde el DNI es suficiente.
Países donde podés entrar solo con DNI
- Bolivia
- Brasil
- Chile
- Colombia
- Ecuador
- Paraguay
- Perú
- Uruguay
- Venezuela
Esto incluye todos los países limítrofes y otros destinos sudamericanos muy populares.
Cómo tramitar el pasaporte argentino paso a paso
El procedimiento sigue siendo presencial, pero con turnos disponibles online a través del sitio de RENAPER.
1. Sacá turno
- Ingresá a renaper.gob.ar o a la app Mi Argentina.
2. Presentate el día del trámite
Llevá:
- DNI vigente
- Comprobante de pago
- Pasaporte anterior (si lo tenés)
3. Entrega y seguimiento
- Te dan una constancia del trámite.
- Podés seguir el estado online con tu ID.
Importante para menores
Deben presentarse con padre, madre o tutor, o bien autorización certificada.
¿Conviene sacarlo ahora o esperar?
Con el tipo de cambio más estable y los viajes al exterior en aumento, cada vez más personas optan por anticipar el trámite para evitar colas, demoras y precios aún más altos en el futuro.Además, recordá que al iniciar una renovación, tu pasaporte anterior queda invalidado.
El pasaporte argentino 2026 llega con un combo de tarifas actualizadas, más seguridad y un nuevo diseño, pero también con una ventaja: no siempre es necesario.Antes de gastar, revisá si tu destino permite el ingreso solo con DNI.Y si necesitás tramitarlo, elegir la modalidad correcta puede ahorrarte tiempo y dinero.