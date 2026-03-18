Pasaporte argentino Foto: Foto generada con IA

El pasaporte argentino vuelve a ser noticia en 2026 por un motivo clave para miles de viajeros: sus tarifas aumentaron y el trámite incorpora cambios importantes. Si estás planificando un viaje o sabés que tu documento está por vencer, esta guía actualizada te va a servir para decidir cuándo y cómo gestionarlo, cuánto cuesta realmente y en qué destinos podés viajar solo con DNI.

¿Por qué aumentó el pasaporte en 2026?

Desde el 6 de marzo de 2026, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) implementó un nuevo esquema tarifario, con incrementos que van del 32% al 42,8%, según la modalidad elegida.Esta actualización responde a la incorporación de mejoras tecnológicas y al alineamiento con estándares internacionales para documentos de viaje.

Nuevos precios del pasaporte argentino en 2026

Los valores vigentes desde marzo quedan así:

1. Trámite regular — $100.000

Entrega a domicilio.

Tarda entre 1 y 2 semanas .

Es la opción más económica.

2. Trámite exprés — $200.000

Entrega en hasta 96 horas hábiles .

También se envía por correo.

3. Trámite al instante — $330.000

Disponible en aeropuertos y en Buquebús.

Se entrega entre 2 y 6 horas, en mano.

DNI; documentos. Foto: argentina.gob.ar

Qué cambia en el pasaporte argentino desde 2026

Argentina estrenó un documento con más seguridad y tecnología avanzada:

34 páginas en total.

Datos personales grabados a láser , dificultando la falsificación.

Chip sin contacto con información biométrica encriptada.

Diseño azul marino del Mercosur con mapa de América del Sur, Malvinas y Antártida.

Si ya tenés un pasaporte vigente, no es obligatorio renovarlo: sigue siendo válido hasta su fecha de vencimiento.

¿Realmente necesitás pasaporte? Países a los que podés viajar solo con DNI

Antes de pagar el trámite, conviene revisar si tu destino lo exige.Los argentinos pueden viajar sin pasaporte a los países del Mercosur ampliado, donde el DNI es suficiente.

Países donde podés entrar solo con DNI

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela

Esto incluye todos los países limítrofes y otros destinos sudamericanos muy populares.

Cómo tramitar el pasaporte argentino paso a paso

El procedimiento sigue siendo presencial, pero con turnos disponibles online a través del sitio de RENAPER.

1. Sacá turno

Ingresá a renaper.gob.ar o a la app Mi Argentina.

2. Presentate el día del trámite

Llevá:

DNI vigente

Comprobante de pago

Pasaporte anterior (si lo tenés)

3. Entrega y seguimiento

Te dan una constancia del trámite.

Podés seguir el estado online con tu ID.

Importante para menores

Deben presentarse con padre, madre o tutor, o bien autorización certificada.

Los nuevos pasaportes. Foto: argentina.gob.ar

¿Conviene sacarlo ahora o esperar?

Con el tipo de cambio más estable y los viajes al exterior en aumento, cada vez más personas optan por anticipar el trámite para evitar colas, demoras y precios aún más altos en el futuro.Además, recordá que al iniciar una renovación, tu pasaporte anterior queda invalidado.

El pasaporte argentino 2026 llega con un combo de tarifas actualizadas, más seguridad y un nuevo diseño, pero también con una ventaja: no siempre es necesario.Antes de gastar, revisá si tu destino permite el ingreso solo con DNI.Y si necesitás tramitarlo, elegir la modalidad correcta puede ahorrarte tiempo y dinero.