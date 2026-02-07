El símbolo clave para transitar Foto: Archivo

Muchas personas con discapacidad suelen preguntarse si contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) alcanza para estacionar o circular libremente en sectores reservados. Aunque es un documento fundamental para acceder a múltiples derechos, no habilita por sí mismo a estacionar en zonas especiales ni a transitar sin restricciones. Para eso existe un documento específico: el Símbolo Internacional de Acceso (SIA).

¿El CUD permite transitar y estacionar libremente?

La respuesta oficial es no.

El CUD certifica la condición de discapacidad y habilita el acceso a múltiples beneficios, pero no es un permiso de circulación o estacionamiento. El único documento que otorga ese derecho es el Símbolo Internacional de Acceso, un identificador que debe colocarse en el vehículo y que indica que allí viaja una persona con discapacidad. Este símbolo es el que otorga el derecho a estacionar en zonas señalizadas y a circular en espacios reservados según las normativas municipales.

Peajes: qué se necesita para acceder a la exención

Otro punto frecuente de consulta es el acceso gratuito a los peajes. Para que una persona con discapacidad pueda circular sin pagar, necesita cumplir dos condiciones:

Contar con el Símbolo Internacional de Acceso vigente.

Realizar un trámite específico en las oficinas de atención de cualquiera de las concesionarias de la red vial nacional.

Esto significa que, nuevamente, el CUD por sí solo no alcanza. El sistema vial exige el SIA como documento válido.

Certificado Único de Discapacidad Foto: Gobierno argentino

¿Qué es el Símbolo Internacional de Acceso?

El SIA es un documento oficial que identifica al vehículo como transporte de una persona con discapacidad. Su función es permitir:

Estacionar en espacios reservados.

Acceder a zonas de circulación especial.

Tramitar la gratuidad en peajes.

Desde diciembre de 2021, el SIA solo existe en formato digital y debe gestionarse a través de la plataforma Mi Argentina. La versión impresa anterior ya no es válida.

Cómo solicitar el Símbolo Internacional de Acceso

El trámite es 100% digital, gratuito y accesible desde cualquier computadora o celular. Solo es necesario tener:

CUD vigente.

Ser mayor de 18 años (o que lo gestione el representante legal).

Una cuenta en Mi Argentina con identidad validada.

¿Quienes pueden pedir el Certificado Único de Discapacidad? Foto: Archivo

Pasos para obtenerlo por primera vez

Ingresar a la app o web de Mi Argentina.

Crear la cuenta y validar identidad.

Entrar en “Mis Trámites” y seleccionar “Solicitar Símbolo Internacional de Acceso”.

Completar el formulario con los datos del CUD y la patente del vehículo utilizado.

Enviar la solicitud y esperar la aprobación.

Ingresar en “Mis Documentos”, donde el SIA aparecerá listo para imprimir o mostrar desde el celular.

En vehículos que no son propios, también puede tramitarse el símbolo y asociarse temporalmente la patente.

Consultas y soporte

El Gobierno Nacional recuerda que el trámite es totalmente gratuito. Para consultas, se puede escribir a simbolos@andis.gob.ar o comunicarse vía WhatsApp con el chatbot TINA al (54–11) 3910-1010.