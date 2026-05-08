Nuevo DNI electrónico. Foto: RENAPER.

El nuevo DNI electrónico comenzó a implementarse en Argentina en mayo de 2026, con un esquema de renovación gradual que no alcanza a toda la población al mismo tiempo. Según el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), el recambio se realiza de forma segmentada y está dirigido a casos específicos, como vencimientos, actualizaciones obligatorias o cambios en los datos personales.

La iniciativa apunta a modernizar el sistema de identificación incorporando tecnología digital, pero sin generar una demanda masiva en los centros de atención. Por eso, desde el organismo recomiendan verificar si corresponde hacer el trámite para evitar inconvenientes en gestiones futuras.

Nuevo DNI electrónico en Argentina: quiénes deben renovarlo en 2026

El nuevo documento está destinado a determinados grupos. Entre ellos se encuentran los menores de edad que deben realizar actualizaciones obligatorias (entre los 5 y 8 años y a los 14), así como personas con el DNI vencido o que necesiten corregir información.

También deberán iniciar el trámite quienes realicen un cambio de domicilio, soliciten una rectificación de datos —como en casos de identidad de género— o necesiten un duplicado por pérdida, robo o deterioro del documento.

Nuevo DNI electrónico. Foto: Argentina.gob.ar

Cuánto cuesta el DNI electrónico y cómo hacer el trámite

En cuanto a los valores, el DNI regular tiene un costo de $10.000, con un plazo estimado de entrega de entre 30 y 40 días. Para extranjeros, el valor asciende a $20.000.

Además, existen opciones más rápidas:

DNI Exprés: $26.000

Trámite en 24 horas: $41.000

DNI al instante: $57.000

Para gestionarlo, es necesario sacar turno previo a través de la app Mi Argentina o en la web oficial del RENAPER, donde se puede elegir la sede más cercana y el horario disponible.

Cómo es el nuevo DNI electrónico: chip, seguridad y funciones

El nuevo DNI incorpora un chip sin contacto con tecnología NFC, que permite almacenar información de manera segura y habilita nuevas funciones digitales. Entre sus características principales se destacan la integración de datos biométricos, la posibilidad de verificación electrónica de identidad y su uso como documento de viaje dentro del Mercosur.

Además, está fabricado en policarbonato, un material más resistente que mejora su durabilidad frente al uso cotidiano.

Nuevo DNI electrónico. Foto: RENAPER

Seguridad y tecnología: las claves del nuevo documento digital

Uno de los ejes principales del nuevo DNI es la protección de los datos personales. Para eso, se implementaron sistemas de cifrado avanzados que resguardan la información almacenada en el chip, junto con elementos físicos de seguridad más complejos.

Estas mejoras buscan reducir riesgos de falsificación y facilitar la validación de identidad tanto en entornos presenciales como digitales.

DNI electrónico y futuro digital: para qué servirá

El desarrollo del nuevo DNI forma parte de una estrategia más amplia de digitalización. En ese sentido, el RENAPER trabaja en herramientas que permitirán utilizarlo para firma digital, autenticación en plataformas online y realización de trámites remotos.

De esta manera, el documento no solo cumple su función tradicional, sino que se posiciona como una pieza clave en la evolución de la identidad digital en Argentina.