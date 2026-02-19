Apareció otro lobo marino en Mar del Plata. Foto: captura video TikTok/abrubarrera

La tranquilidad de unas turistas en Mar del Plata se vio interrumpida con la divertida aparición de un lobo marino en la playa. El video, que fue grabado por una de las jóvenes, muestra los destrozos que provocó el animal, generando sustos pero también risas entre los que se encontraban en el lugar.

En las imágenes se puede ver cómo un lobo marino comienza a acercarse a la zona de turistas y empieza a mover las reposeras, a llevarse a la boca una de las ojotas y a emitir sonidos que provocaron risas entre las jóvenes que estaban descansando y que se alejaron del animal por precaución.

Apareció otro lobo marino en Mar del Plata. Video: TikTok/abrubarrera

Luego de un rato, el incidente pudo ser controlado y no hubo heridos. El video se viralizó rápidamente y recibió comentarios de todo tipo. “Es el ataque más tierno de toda la vida”, “El lobito: SOY PEGRILOZO Y MUY FEDOZ”, “Nivel de ataque: 0% Nivel de ternura: 1000%”, “Yo sería la amiga que se preocupa por las empanadas”, fueron algunos de los comentarios.

Las recomendaciones de entidades proteccionistas ante la aparición de estos animales

Fundación Ecológica Pinamar (Argentina)

Mantener entre 30 y 50 metros de distancia .

Nunca intentar selfies, contacto o alimentación.

No devolverlos al mar: ellos saben cuándo regresar.

Avisar al municipio, guardavidas o contactar a la fundación (+549 2254 58 6960).

Evitar que los perros sueltos se acerquen a los pinnípedos (lobos, leones y focas).

Fundación Mundo Marino

Lobos y elefantes marinos sanos : observar a distancia y mantener alejadas a las mascotas.

Animales heridos, enredados o débiles : avisar de inmediato al centro de rescate (02252 43-0300) o autoridades locales.

Pingüinos o cetáceos en la arena: requieren intervención urgente, pues suelen estar enfermos o desorientados.

Lobo marino en Vicente López Foto: NA

Portal Gesell

Mantener al menos 15 metros de distancia .

No intervenir ni generar ruidos que puedan molestarlos.

Alejar a las mascotas.

Considerar el respeto y la protección de estas especies como una responsabilidad compartida.

SO.CO.BIO.MA (Maldonado, Uruguay)

Mantener la mayor distancia posible ante cualquier avistamiento.

No acercarse, no mojar ni alimentar al animal.

Alejar a los perros.

Evitar intentos de ayuda improvisada.

Avisar a las autoridades o llamar al número de rescate (092727317) si el animal está herido o desorientado.

Todas las entidades coinciden en que la colaboración ciudadana es clave:

Avisar a las autoridades.

Evitar aglomeraciones alrededor del animal.

Facilitar la tarea de rescate y reducir riesgos para todos en la playa.

Los episodios que fueron ocurriendo en las últimas semanas en la Costa Atlántica, resueltos gracias a la intervención de un equipo especializado, demuestran la importancia de seguir las recomendaciones preventivas y de mantener una convivencia respetuosa con la fauna marina.