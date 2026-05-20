Miembros de la Primera Junta del 25 de Mayo de 1810. Cuadro de Francisco Fortuny.

El 25 de mayo Argentina celebra una de sus fechas patrias más importantes, la Revolución de Mayo, y la formación del primer gobierno patrio en el país. Se trata de un feriado inamovible, es decir que no puede trasladarse a otro día.

Por qué es feriado el 25 de mayo: qué se celebra

El feriado del 25 de mayo conmemora la Revolución de Mayo de 1810 y la conformación del Primer Gobierno Patrio (la Primera Junta), un hito del proceso histórico que luego derivaría en la independencia argentina, el 9 de julio de 1816.

De acuerdo a la reseña oficial, el 25 de mayo de 1810 se produjo la dimisión del virrey Cisneros y se estableció la Primera Junta de Gobierno, conocida como Junta Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata a nombre del señor don Fernando VII.

Los días previos (la llamada Semana de Mayo) estuvieron marcados por presión política y social, pedidos de Cabildo Abierto y el debate público sobre la legitimidad de las autoridades coloniales.

Jura de la Primera Junta, Revolución de Mayo de 1810

Cómo estaba compuesta la Primera Junta en Argentina

Presidente: Cornelio Saavedra (militar, nacido en Otuyo, Bolivia).

Secretarios: Mariano Moreno y Juan José Paso (abogados nacidos en Buenos Aires).

Vocales: Manuel Belgrano (abogado, Buenos Aires), Juan José Castelli (abogado, Buenos Aires), Manuel Alberti (sacerdote, Buenos Aires), Miguel de Azcuénaga (militar, Buenos Aires), Domingo Matheu (comerciante nacido en Mataró, Cataluña, España), y Juan Larrea (comerciante nacido en Mataró, Cataluña, España).

Cornelio Saavedra, Primera Junta, Revolución de Mayo de 1810

Miguel de Azcuénaga, Primera Junta, Revolución de Mayo de 1810





Domingo Matheu, Primera Junta, Revolución de Mayo de 1810

Juan José Paso, Primera Junta, Revolución de Mayo de 1810

Juan José Castelli, miembro de la Primera Junta.

Juan Larrea, Primera Junta, Revolución de Mayo de 1810

Miguel de Azcuénaga, Primera Junta, Revolución de Mayo de 1810

Por qué el 25 de mayo es un feriado inamovible

El 25 de mayo integra el listado de feriados nacionales inamovibles establecido por la Ley 27.399, que define qué fechas son fijas y cuáles pueden trasladarse.

En paralelo, el calendario oficial de feriados nacionales 2026 publicado por el Ministerio del Interior lo muestra explícitamente como “Feriado inamovible — Día de la Revolución de Mayo”.

Muchos aprovechan para hacerescapadas a pueblos que organizan fiestas patrias Foto: gualeguaychu.gov

Aunque a veces veas notas que hablan de “puentes” o “movibles”, este no entra en esa categoría. Es una conmemoración fija.

Cuál es la diferencia entre feriado y día no laborable

La principal diferencia entre un feriado y un día no laborable en Argentina está en la obligatoriedad del descanso y el pago.

Los días feriados el descanso es obligatorio, y si una persona está convocada a trabajar le corresponde salario doble.

En cambio, en día no laborable, en el ámbito privado queda a criterio del empleador convocar a trabajar o dar el día libre, y se paga como un día normal. En la administración pública y los bancos generalmente no se trabaja.

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