Cuánto cuesta comer en Mambrú, una de las mejores pizzerías de Mar del Plata

Ubicado en Libertad 3321, este local ya forma parte de la identidad marplatense desde hace más de 40 años.

Mambrú, un clásico de más de 40 años Foto: Propio

Comer pizza es una tradición argentina que no se interrumpe ni en vacaciones. Para quienes tengan planeada viajar a la costa en el próximo fin de semana largo hay un lugar imperdible en Mar del Plata: Mambrú. Ubicado en Libertad 3321, en plena zona de La Perla, este local gastronómico es considerado uno de los mejores en su rubro. ¿Cuándo sale degustar una de sus especialidades?

Abriendo sus puertas 19:30, la gente se amontona para pedir y llevarse la pizza a su casa. Pero ojo, no es el único plato estrella, las hamburguesas son también de las más requeridas a la hora de elegir.

Una grande muzza jamón y provolone Foto: Propio

La historia de Mambrú, un clásico marplatense

Su historia inició el 1 de enero de 1981, cuando se buscó “imponer un estilo de pizza muy argentino, diferente a la italiana”. Hoy el restaurante permanece “casi igual” a cuando se inauguró y por casi presión social debieron sumar nuevas mesas.

Mambrú nació por el sueño de Jorge Ball Llantinas. Porteño de nacimiento, se enamoró de un estilo de cocina que era poco común y que hoy tienen varias pizzerías reconocidas como Güerrín o Las Cuartetas: media masa, 500 gr de mozzarella y una lluvia de ingredientes que provocan el deseo de muchos.

Un estilo que la diferencia de un emblema como Pedrito que prepara una pizza a la piedra, ideal para otros paladares.

La pizza más consumida es la “lombarda”, “la especialidad de la casa” que tiene provolone. También hay sabores poco convencionales como la de pollo al verdeo.

Mambrú, una de las mejores pizzerías de Mar del Plata Foto: Propio

Cuánto sale comer en Mambrú

Una familia tipo, de 4 integrantes, gastó lo siguiente:

3 aguas $3.100 (por unidad)

3 porciones de fainá $1.800 (por unidad)

1 grande mitad muzzarella con jamón y mitad lombarda $23.200

Total: $37.900

Carta completa de precios de Mambrú

La carta de precios Foto: Propio

Otras pizzerías recomendadas de Mar del Plata, según Tripadvisor

Pizzería Don Joe

Ubicada en Lamadrid 2533, es reconocido por su pizza a la piedra que ha conquistado a generaciones de clientes.

Su variedad incluye muzzarella, fugazzeta y calabresa, este local pintoresco es un imprescindible.

Pizzería Pedrito

En Salta 301, es un ícono del barrio La Perla con 70 años de trayectoria. Su horno a leña le da un toque único a las pizzas, que van desde la clásica muzza hasta variantes más atrevidas como roquefort y champiñones.

Pizzería Francesco

En Bernardo de Irigoyen 3498, es famosa por la abundancia de queso en sus pizzas, este lugar no defrauda.

Pizzería La Placita de Arenales