Crecen las estafas por el álbum y las figuritas del Mundial 2026:

Las estafas vinculadas al álbum y las figuritas del Mundial 2026 crecieron en redes sociales y plataformas de compra online. Foto: Panini.

La pasión por el Mundial 2026 ya comenzó a sentirse entre fanáticos y coleccionistas, especialmente con la llegada del clásico álbum de figuritas. Sin embargo, el entusiasmo por completar las páginas también abrió la puerta a una nueva ola de estafas virtuales que ya provocó pérdidas millonarias en distintos puntos del país.

Especialistas en ciberseguridad y autoridades judiciales advirtieron sobre el crecimiento de maniobras fraudulentas vinculadas a la venta de figuritas, álbumes y paquetes promocionales en redes sociales y páginas falsas que imitan a tiendas oficiales como Panini.

El furor por completar el álbum del Mundial 2026 de Panini volvió a convertir a las figuritas en uno de los principales blancos de las estafas virtuales. Foto: Panini

Los delincuentes aprovechan la alta demanda y la ansiedad de los compradores para engañar a usuarios mediante perfiles falsos, sitios clonados y archivos infectados con malware.

¿Cómo operan las nuevas estafas con el álbum del Mundial 2026?

Una de las modalidades más frecuentes detectadas en las últimas semanas es la de supuestos vendedores o distribuidores que ofrecen figuritas y cajas cerradas a precios tentadores a través de Instagram, Facebook Marketplace y otros canales digitales.

El mecanismo suele repetirse: el estafador exige el pago por adelantado mediante transferencia bancaria o billeteras virtuales y, una vez recibido el dinero, desaparece y bloquea a la víctima.

Delincuentes utilizan perfiles falsos y páginas clonadas para engañar a compradores con ofertas tentadoras. Foto: Facebook.

Según distintos reportes, ya se registraron varios casos en Argentina. En San Rafael, Mendoza, un joven perdió más de 1,1 millones de pesos tras intentar comprar figuritas a un supuesto proveedor. En Malargüe, otra persona denunció una estafa similar por más de 1,5 millones de pesos.

En Rafaela, Santa Fe, un comprador aseguró haber sido engañado luego de transferir cerca de 2 millones de pesos por mil paquetes de figuritas ofrecidos a través de la red social Instagram.

Los especialistas remarcan que los delincuentes suelen utilizar perfiles con logos oficiales, imágenes robadas y publicaciones que aparentan legitimidad para generar confianza entre los usuarios.

Atención coleccionistas: el peligro de las páginas falsas y los archivos infectados

Además de las estafas económicas directas, las autoridades alertaron sobre el riesgo de descargar archivos gratuitos relacionados con el álbum del Mundial.

Muchos ciberdelincuentes promocionan supuestas planchas imprimibles de figuritas o álbumes en formato PDF que, en realidad, contienen programas maliciosos capaces de robar información personal y bancaria.

Especialistas alertaron sobre archivos PDF infectados con malware que prometen figuritas imprimibles gratis. Foto: Redes sociales.

El juez penal Carlos Richeri explicó para Minuto Uno que, en algunos casos, el simple ingreso a ciertos enlaces puede activar la instalación automática de malware en el dispositivo de la víctima. A esto se suma la proliferación de sitios web clonados que imitan casi a la perfección las páginas oficiales de venta.

Por otro lado, la empresa de ciberseguridad Kaspersky detectó al menos 20 portales falsos en América Latina, varios de ellos en español, diseñados para copiar el aspecto visual, las direcciones web y el sistema de cobro de tiendas legítimas.

Los especialistas alertaron sobre archivos PDF infectados con malware que prometen figuritas imprimibles gratis, sobre todo en redes sociales. Foto: Redes sociales.

Una vez que se ingresa al archivo, el malware accede al dispositivo, robando datos e información sensible. Foto: Redes sociales.

Evitá las estafas: cómo comprar figuritas del Mundial 2026 de forma segura

Frente al crecimiento de las estafas, la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen (UFECI) y la empresa Panini difundieron recomendaciones para realizar compras seguras.

Entre las principales medidas, aconsejan utilizar únicamente canales oficiales y evitar operaciones con vendedores desconocidos en redes sociales o plataformas informales.

La tienda oficial de Panini ofrece combos de álbum + figuritas de manera segura y confiable. Foto: Tienda oficial Panini.

También remarcan la importancia de verificar cuidadosamente la dirección web antes de realizar cualquier pago online, prestando atención a posibles cambios mínimos en la URL o errores de escritura que suelen utilizar los ciberdelincuentes para engañar a los usuarios.

Desde Panini aclararon además que no solicitan pagos mediante transferencias directas a cuentas bancarias, CBU o alias particulares. Los cobros oficiales se realizan únicamente mediante plataformas habilitadas y verificadas.

¿Qué hago si fui víctima de una estafa?

Las autoridades recomiendan que quienes sufran este tipo de fraudes realicen la denuncia de manera inmediata en la comisaría más cercana o en fiscalías especializadas en delitos informáticos.

Autoridades recomiendan comprar únicamente en canales autorizados y evitar pagos por transferencia bancaria a desconocidos. Foto: Freepik.

Además, aconsejan conservar comprobantes de pago, capturas de pantalla de las conversaciones y datos de las cuentas involucradas para facilitar la investigación judicial.

Quienes resulten víctimas del fraude deben radicar la denuncia en la comisaría correspondiente y reportar de inmediato el incidente al correo electrónico de la UFECI (denunciasufeci@mpf.gov.ar).

Por último, es importante aclarar que especialistas en seguridad digital insisten en que, durante eventos masivos como un Mundial de fútbol, las estafas online suelen multiplicarse debido al aumento de compras impulsivas y al interés de miles de usuarios por conseguir productos oficiales.