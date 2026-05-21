Frases e imágenes para compartir el 25 de Mayo - Canal 26 Foto: Canal 26

Como todos los 25 de Mayo, los argentinos aprovechan el feriado para reunirse y disfrutar de las comidas típicas y recordar una de las fechas más importantes del país: el Día de la Patria. Además de los actos y celebraciones que se llevan a cabo en distintos puntos del país, las redes sociales también se llenan de mensajes patrios, saludos y frases para compartir.

Qué se festeja el 25 de Mayo: el Primer Gobierno Patrio

El feriado recuerda la Revolución de Mayo de 1810 y la conformación del Primer Gobierno Patrio (la Primera Junta), un hito del proceso histórico que luego derivaría en la independencia.

De acuerdo con una reseña oficial, el 25 de mayo de 1810 se produjo la dimisión del virrey Cisneros y se estableció la Primera Junta de Gobierno, presidida por Cornelio Saavedra, con Mariano Moreno y Juan José Paso como secretarios, junto con vocales como Belgrano, Castelli, Azcuénaga, Alberti, Larrea y Matheu.

Miembros de la Primera Junta del 25 de Mayo de 1810. Cuadro de Francisco Fortuny.

Las mejores imágenes para compartir el 25 de Mayo

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Frases para compartir el 25 de Mayo

“¡Feliz 25 de Mayo! Que nunca falte el orgullo de ser argentinos”. “Hoy celebramos nuestra historia, nuestra cultura y el amor por la patria”. “Celeste y blanco en el corazón. ¡Feliz Día de la Patria!”. “Que el espíritu de unidad y libertad nos acompañe siempre”. “Honremos a quienes lucharon por un país libre y soberano”. “El 25 de Mayo nos recuerda que juntos podemos construir un mejor futuro”. “Tradición, historia y orgullo nacional en un mismo día”. “Que viva la patria y el sentimiento argentino”. “Hoy más que nunca, celebremos nuestras raíces y nuestra identidad”. “Locro, escarapela y emoción patria: así se vive un nuevo 25 de Mayo”.

Frases más recordadas de los próceres del 25 de mayo