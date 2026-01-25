Noticias Ambientales
Por Noticias Ambientales
domingo, 25 de enero de 2026, 12:15
Lobos marinos en la playa
Lobos marinos en la playa Foto: Mundo Marino

Durante los veranos en la Costa Atlántica de Argentina y Uruguay, es común que ejemplares de fauna marina —lobos marinos, elefantes marinos, pingüinos o incluso cetáceos— aparezcan en la arena.

Estos episodios, que pueden generar sorpresa o curiosidad entre turistas, requieren precaución y respeto para proteger tanto a los animales como a las personas.

Un caso reciente en San Clemente lo ejemplifica: un pequeño lobo marino ingresó a la carpa de un grupo de turistas y permaneció tranquilo, lo que derivó en un video viral. Sin embargo, especialistas recuerdan que no siempre estas situaciones son inofensivas y que es fundamental seguir pautas claras de comportamiento.

Lobo marino dentro de una carpa en San Clemente. Fuente: @therealbuni

Cuáles son las recomendaciones de entidades proteccionistas

Fundación Ecológica Pinamar (Argentina)

  • Mantener entre 30 y 50 metros de distancia.
  • Nunca intentar selfies, contacto o alimentación.
  • No devolverlos al mar: ellos saben cuándo regresar.
  • Avisar al municipio, guardavidas o contactar a la fundación (+549 2254 58 6960).
  • Evitar que los perros sueltos se acerquen a los pinnípedos (lobos, leones y focas).

Fundación Mundo Marino

  • Lobos y elefantes marinos sanos: observar a distancia y mantener alejadas a las mascotas.
  • Animales heridos, enredados o débiles: avisar de inmediato al centro de rescate (02252 43-0300) o autoridades locales.
  • Pingüinos o cetáceos en la arena: requieren intervención urgente, pues suelen estar enfermos o desorientados.

“La principal indicación es no tocar ni molestar al animal en ninguna circunstancia”, informó el biólogo Sergio Rodríguez Heredia.

Lobo marino. Foto: Unsplash.
Lobo marino. Foto: Unsplash.

Portal Gesell

  • Mantener al menos 15 metros de distancia.
  • No intervenir ni generar ruidos que puedan molestarlos.
  • Alejar a las mascotas.
  • Considerar el respeto y la protección de estas especies como una responsabilidad compartida.

SO.CO.BIO.MA (Maldonado, Uruguay)

  • Mantener la mayor distancia posible ante cualquier avistamiento.
  • No acercarse, no mojar ni alimentar al animal.
  • Alejar a los perros.
  • Evitar intentos de ayuda improvisada.
  • Avisar a las autoridades o llamar al número de rescate (092727317) si el animal está herido o desorientado.

Responsabilidad de los ciudadanos

Todas las entidades coinciden en que la colaboración ciudadana es clave:

  • Dar aviso oportuno a las autoridades.
  • Evitar aglomeraciones alrededor del animal.
  • Facilitar la tarea de rescate y reducir riesgos para todos en la playa.

Lobos marinos. Foto: Unsplash.
Lobos marinos. Foto: Unsplash.

Los episodios que fueron ocurriendo en las últimas semanas en la Costa Atlántica, resueltos gracias a la intervención de un equipo especializado, demuestran la importancia de seguir las recomendaciones preventivas y de mantener una convivencia respetuosa con la fauna marina.

La coordinación institucional y el compromiso comunitario son esenciales para garantizar la protección de estas especies y la seguridad de los veraneantes durante la temporada estival.