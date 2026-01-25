Aparición de lobos marinos en la playa: qué recomiendan los proteccionistas ante estos casos
Si bien pueden despertar sorpresa o curiosidad entre los turistas, estos episodios requieren precaución y un trato respetuoso para cuidar tanto a los animales como a las personas.
Durante los veranos en la Costa Atlántica de Argentina y Uruguay, es común que ejemplares de fauna marina —lobos marinos, elefantes marinos, pingüinos o incluso cetáceos— aparezcan en la arena.
Estos episodios, que pueden generar sorpresa o curiosidad entre turistas, requieren precaución y respeto para proteger tanto a los animales como a las personas.
Un caso reciente en San Clemente lo ejemplifica: un pequeño lobo marino ingresó a la carpa de un grupo de turistas y permaneció tranquilo, lo que derivó en un video viral. Sin embargo, especialistas recuerdan que no siempre estas situaciones son inofensivas y que es fundamental seguir pautas claras de comportamiento.
Cuáles son las recomendaciones de entidades proteccionistas
Fundación Ecológica Pinamar (Argentina)
- Mantener entre 30 y 50 metros de distancia.
- Nunca intentar selfies, contacto o alimentación.
- No devolverlos al mar: ellos saben cuándo regresar.
- Avisar al municipio, guardavidas o contactar a la fundación (+549 2254 58 6960).
- Evitar que los perros sueltos se acerquen a los pinnípedos (lobos, leones y focas).
Fundación Mundo Marino
- Lobos y elefantes marinos sanos: observar a distancia y mantener alejadas a las mascotas.
- Animales heridos, enredados o débiles: avisar de inmediato al centro de rescate (02252 43-0300) o autoridades locales.
- Pingüinos o cetáceos en la arena: requieren intervención urgente, pues suelen estar enfermos o desorientados.
“La principal indicación es no tocar ni molestar al animal en ninguna circunstancia”, informó el biólogo Sergio Rodríguez Heredia.
Portal Gesell
- Mantener al menos 15 metros de distancia.
- No intervenir ni generar ruidos que puedan molestarlos.
- Alejar a las mascotas.
- Considerar el respeto y la protección de estas especies como una responsabilidad compartida.
SO.CO.BIO.MA (Maldonado, Uruguay)
- Mantener la mayor distancia posible ante cualquier avistamiento.
- No acercarse, no mojar ni alimentar al animal.
- Alejar a los perros.
- Evitar intentos de ayuda improvisada.
- Avisar a las autoridades o llamar al número de rescate (092727317) si el animal está herido o desorientado.
Responsabilidad de los ciudadanos
Todas las entidades coinciden en que la colaboración ciudadana es clave:
- Dar aviso oportuno a las autoridades.
- Evitar aglomeraciones alrededor del animal.
- Facilitar la tarea de rescate y reducir riesgos para todos en la playa.
Los episodios que fueron ocurriendo en las últimas semanas en la Costa Atlántica, resueltos gracias a la intervención de un equipo especializado, demuestran la importancia de seguir las recomendaciones preventivas y de mantener una convivencia respetuosa con la fauna marina.
La coordinación institucional y el compromiso comunitario son esenciales para garantizar la protección de estas especies y la seguridad de los veraneantes durante la temporada estival.