Lobos marinos en la playa Foto: Mundo Marino

Durante los veranos en la Costa Atlántica de Argentina y Uruguay, es común que ejemplares de fauna marina —lobos marinos, elefantes marinos, pingüinos o incluso cetáceos— aparezcan en la arena.

Estos episodios, que pueden generar sorpresa o curiosidad entre turistas, requieren precaución y respeto para proteger tanto a los animales como a las personas.

Un caso reciente en San Clemente lo ejemplifica: un pequeño lobo marino ingresó a la carpa de un grupo de turistas y permaneció tranquilo, lo que derivó en un video viral. Sin embargo, especialistas recuerdan que no siempre estas situaciones son inofensivas y que es fundamental seguir pautas claras de comportamiento.

Lobo marino dentro de una carpa en San Clemente. Fuente: @therealbuni

Cuáles son las recomendaciones de entidades proteccionistas

Fundación Ecológica Pinamar (Argentina)

Mantener entre 30 y 50 metros de distancia .

. Nunca intentar selfies, contacto o alimentación.

No devolverlos al mar: ellos saben cuándo regresar.

Avisar al municipio, guardavidas o contactar a la fundación (+549 2254 58 6960).

Evitar que los perros sueltos se acerquen a los pinnípedos (lobos, leones y focas).

Fundación Mundo Marino

Lobos y elefantes marinos sanos : observar a distancia y mantener alejadas a las mascotas.

: observar a distancia y mantener alejadas a las mascotas. Animales heridos, enredados o débiles : avisar de inmediato al centro de rescate (02252 43-0300) o autoridades locales.

: avisar de inmediato al centro de rescate (02252 43-0300) o autoridades locales. Pingüinos o cetáceos en la arena: requieren intervención urgente, pues suelen estar enfermos o desorientados.

“La principal indicación es no tocar ni molestar al animal en ninguna circunstancia”, informó el biólogo Sergio Rodríguez Heredia.

Lobo marino. Foto: Unsplash.

Portal Gesell

Mantener al menos 15 metros de distancia .

. No intervenir ni generar ruidos que puedan molestarlos.

Alejar a las mascotas.

Considerar el respeto y la protección de estas especies como una responsabilidad compartida.

SO.CO.BIO.MA (Maldonado, Uruguay)

Mantener la mayor distancia posible ante cualquier avistamiento.

ante cualquier avistamiento. No acercarse, no mojar ni alimentar al animal.

Alejar a los perros.

Evitar intentos de ayuda improvisada.

Avisar a las autoridades o llamar al número de rescate (092727317) si el animal está herido o desorientado.

Responsabilidad de los ciudadanos

Todas las entidades coinciden en que la colaboración ciudadana es clave:

Dar aviso oportuno a las autoridades.

Evitar aglomeraciones alrededor del animal.

Facilitar la tarea de rescate y reducir riesgos para todos en la playa.

Lobos marinos. Foto: Unsplash.

Los episodios que fueron ocurriendo en las últimas semanas en la Costa Atlántica, resueltos gracias a la intervención de un equipo especializado, demuestran la importancia de seguir las recomendaciones preventivas y de mantener una convivencia respetuosa con la fauna marina.

La coordinación institucional y el compromiso comunitario son esenciales para garantizar la protección de estas especies y la seguridad de los veraneantes durante la temporada estival.