Se inauguró el nuevo Polo Universitario de General Las Heras:

Inauguración del Polo Universitario General Las Heras. Foto: Prensa Provincia

Axel Kicillof inauguró el nuevo Polo Universitario de General Las Heras, un importante avance para miles de jóvenes de la Provincia de Buenos Aires en materia educativa.

Junto al gobernador, estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el intendente local, Juan Manuel Cerezo; y el dirigente Javier Osuna.

La palabra de Axel Kicillof

En el acto inaugural, el gobernador bonaerense destacó el avance en su gestión: “El Programa Puentes llegó para dar respuestas a aquellos jóvenes del interior que, pese a querer continuar sus estudios, se encuentran con las barreras de las distancias y los costos de traslado”.

Inauguración el nuevo Polo Universitario de General Las Heras.

“Con este nuevo Polo Universitario, estamos garantizando la igualdad de oportunidades y apuntando a que miles de pibes y pibas de Las Heras puedan estudiar y desarrollarse evitando el desarraigo”, agregó.

“Cada inversión en educación ahora vale mucho más, ya que no solo no contamos con el apoyo del Gobierno nacional, sino que directamente vinieron a terminar con una verdadera tradición de la Argentina: que todos y todas puedan estudiar en la universidad de manera gratuita”, sostuvo el Gobernador, y añadió: “Milei recorta los presupuestos para la educación superior, paraliza las obras de infraestructura y ataca a los docentes e investigadores: hoy lo que está en disputa es si el país va a seguir teniendo o no universidad pública”.

Qué podrán hacer los estudiantes de la UBA en el nuevo Polo Universitario de General Las Heras

Gracias al convenio entre el nuevo “Polo Universitario Las Heras” y la Universidad de Buenos Aires, los estudiantes de la ciudad y localidades cercanas podrán:

Rendir los exámenes UBA XXI .

Cursar las materias del Ciclo Básico Común correspondientes a más de 20 carreras.

Polo Universitario General Las Heras. Foto: Captura de video.

Recibir orientación vocacional.

Realizar cursos de idiomas, capacitaciones docentes, cursar diplomaturas y tecnicaturas.

Detalles del edificio

El nuevo edificio ubicado, en el centro de la ciudad, mejorará las condiciones de cursada de más de 1.000 estudiantes, que hasta el momento compartían instalaciones con la Escuela Técnica N°1.

Polo Universitario General Las Heras. Foto: Captura de video.

Producto de esta obra, que contempló la construcción de tres aulas y nuevos accesos, la institución sumó la Diplomatura en Tecnologías Agropecuarias (UTN), en el marco del Programa Puentes.