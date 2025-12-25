Sorpresa en Vicente López: el video de un lobo marino en plena costa del Río de la Plata

El animal irrumpió en la zona y sorprendió a los visitantes que se encontraban en el lugar. Pudo volver al agua por sus propios medios.

Lobo marino en Vicente López Foto: NA

Un inusual animal sorprendió en las costas del Río de la Plata, a la altura de Vicente López. Se trató de un lobo marino que salió hacia la orilla. Ante su aparición, efectivos de la Policía local del municipio, Prefectura Naval Argentina y Defensa Civil acordonaron la escena para rescatar al animal que se encontraba en buen estado de salud y sin heridas.

Sin embargo, el mamífero regresó al río por motus propio y nadó cerca de la Costanera Norte. Desde el municipio de Vicente López informaron que la Fundación Temaikén trabaja en el lugar para intentar recuperar al ejemplar, ya que éste no es su hábitat natural.

Lobo marino en Vicente López Foto: NA

Una de las recomendaciones que dieron los especialistas es que, ante su aparición, los turistas y residentes no deben acercarse a él ni intentar devolverlo al agua, ya que aunque tiene un aspecto muy dócil, podría reaccionar mordiendo o golpeando con sus aletas.

Otros ejemplares aparecieron en el Rio de la Plata durante el año

En el mes de julio, una ballena encallada fue hallada en la Costanera Norte, en la Ciudad de Buenos Aires, y se convirtió en la segunda que apareció en el Río de La Plata en menos de una semana.

Tras el descubrimiento, comenzaron las tareas para remover al animal del Rio de la Plata y se llegó a la conclusión de que podría haber fallecido por una bacteria.

Ballena muerta en Costanera Norte. Foto: NA/Juan Foglia

Entre los meses de Julio y Noviembre, es normal ver ejemplares varados en las costas de distintos puntos de Argentina, especialmente en Mar del Plata, ya que es cuando realizan su proceso natural de migración hacia las costas del sur para reproducirse y tener a sus crías.