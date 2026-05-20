El tren Sarmiento funcionará con servicio limitado durante el fin de semana largo Foto: NA

Trenes Argentinos informó que la línea Sarmiento funcionará con servicio limitado durante el fin de semana largo debido a trabajos de renovación del sistema de señalamiento que se desarrollan en el marco de la Emergencia Ferroviaria, decretada por el Gobierno Nacional.

“Para los trabajos es necesario que los trenes no circulen por el sector por cuestiones de seguridad operacional. El martes 26 de mayo la prestación se desarrollará de acuerdo a sus frecuencias habituales”, señalaron en un comunicado.

Habrá servicio limitado: que estaciones del Tren Sarmiento no estarán operativas este fin de semana largo. Foto: Wikipedia

Qué estaciones de la línea Sarmiento no estarán operativas el fin de semana largo

De esta manera, desde el primer tren del sábado 23 de mayo y hasta el último servicio del lunes 25, el ramal Once-Moreno circulará únicamente entre Once y Merlo. En tanto, el servicio Moreno-Mercedes permanecerá interrumpido.

Las tareas contemplan la modernización de la mesa de mando de la cabina de señales y cambios que opera en la estación Moreno.

La intervención forma parte de un proceso de recuperación de cabinas mayor que incluye las mesas de Castelar y Haedo.

La obra podría suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables. Por ello, los pasajeros podrán consultar en https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o en la APP de Trenes Argentinos.

Qué servicios operan en el Tren Sarmiento y cuáles son sus estaciones

Once - Moreno : Once, Caballito, Flores, Floresta, Villa Luro, Liniers, Ciudadela, Ramos Mejía, Haedo, Morón, Castelar, Ituzaingó, San Antonio de Padua, Merlo, Paso del Rey, Moreno.

Moreno - Mercedes : Moreno, La Reja, Francisco Álvarez, Ingeniero Pablo Marín, Las Malvinas, General Rodríguez, La Fraternidad, Lezica y Torrezuri, Universidad de Luján, Luján, Jáuregui, Olivera, Gowland, Mercedes.

Merlo - Lobos: Merlo, KM 34,5, Agustín Ferrari, Mariano Acosta, Maquinista Ricardo Cal, Marcos Paz, Zamudio, Hornos, Las Heras, Speratti, Zapiola, Empalme Lobos, Lobos.

La línea Urquiza suma otra obra de construcción millonaria: cómo será la renovación del puente en Villa Bosch

Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) lanzó una licitación para renovar un puente ferroviario de la línea Urquiza ubicado en cercanías de la estación J.M. Bosch, en la localidad bonaerense de Villa Bosch, partido de Tres de Febrero.

Según los pliegos de la contratación, a los que accedió el medio especializado ‘enelSubte’, los trabajos se desarrollarán sobre el puente de tablero cerrado de tramo único emplazado en la progresiva 11+437, sobre la calle Presidente Arturo U. Illia. La estructura posee “una luz total libre entre estribos de 5,40 metros”.

Trenes Argentinos lanzó una licitación para renovar un puente ferroviario de la línea Urquiza. Foto: enelsubte.com

La obra contempla la construcción de nuevos estribos de hormigón armado detrás de los actuales, además de la ejecución de pilotes y de una nueva superestructura compuesta por “dos vigas tablero de hormigón postesado de 12 metros de luz”, una destinada a cada vía, tanto ascendente como descendente.

Asimismo, se prevé larenovación de la vía ferroviariaen el sector correspondiente al puente y en ambos extremos hasta empalmar con la infraestructura existente. Desde ADIF señalaron que las tareas deberán realizarse procurandominimizar el impacto sobre el servicio ferroviariomientras dure la intervención, cuyo plazo estimado es de360 días corridos.