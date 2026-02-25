Estación de Retiro; tren de la línea Mitre. Foto: NA (Damián Dopacio)

Después de casi dos meses en obra, el ramal Tigre del Tren Mitre volverá a funcionar este domingo 1 de marzo de 2026, pero lo hará con recorrido limitado: hasta el 7 de marzo los ramales J.L. Suárez y Bmé. Mitre circularán hasta Belgrano R y el servicio a Tigre unirá Belgrano C y la terminal bonaerense. Recién el 8 de marzo volverán los recorridos completos entre cabeceras.

Las obras que mantuvieron el ramal fuera de servicio fueron para la renovación de 29 kilómetros de vías, 13 cuadros de estación, 16 pasos a nivel y 12 puentes.

Recorrido Tren Mitre marzo 2026 Foto: Trenes Argentinos

Cómo circulará el tren Mitre desde marzo 2026

Desde el 1° y hasta el 7 de marzo los ramales J.L. Suárez y Bmé. Mitre circularán hasta Belgrano R

El servicio a Tigre unirá Belgrano C y la terminal bonaerense para poder completar las pruebas necesarias con trenes y capacitaciones.

A partir del 8 de marzo lo harán con recorrido completo entre cabeceras.

Los ramales Bmé. Mitre y J. L. Suárez continuarán limitados hasta Belgrano R hasta el sábado 7 de marzo inclusive para completar las pruebas necesarias que permitirán la vuelta del servicio a la terminal porteña de Retiro con mayor seguridad y mejoras en las frecuencias.

Los tres ramales de la línea Mitre quedarán circulando con recorrido completo a partir del 8 de marzo.

Recorridos más rápidos

Estas obras, indicó Trenes Argentinos, tienen como objetivo mejorar las condiciones de seguridad operacional en las que circula el servicio.

Se prevé que, con el avance de la obra, el ramal Tigre reducirá aproximadamente 10 minutos el tiempo de viaje para mitad de año; mientras que para fines de 2026, el recorrido podría efectuarse en 17 minutos menos de lo que se emplea actualmente para unir Retiro y la terminal bonaerense.

Desde el domingo 1° de marzo los 3 ramales funcionarán limitados hasta Belgrano para poder completar las pruebas y capacitaciones necesarias que permitan una vuelta del servicio más segura y con mejores velocidades.

Por su parte, la obra de renovación de vías en el ramal Tigre continuará ejecutándose por la noche para afectar lo menos posible el servicio.

En lo que respecta a las tareas de modernización del ingreso de trenes a Retiro, que se encuentra en su etapa final, continuará una semana más (entre el 1° y 7 de marzo) para ejecutar las pruebas con el personal de señalamiento, conductores y finalizar las capacitaciones necesarias.