Tren Mitre. Foto: argentina.gob.ar

Luego de casi dos meses de servicio interrumpido, Trenes Argentinos confirmó la fecha de la reanudación de la Línea Mitre en el ramal Retiro - Tigre. Según informó la compañía, la circulación normal entre la Ciudad de Buenos Aires y la zona norte del Conurbano Bonaerense volverá el domingo 1° de marzo, justo antes del inicio del ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires.

Recorrido del tren Línea Mitre. Foto: Ministerio de Transporte

Durante el periodo de suspensión desde el pasado 10 de enero, se avanzaron con trabajos de renovación de las vías entre Maldonado y Tigre para mejorar la seguridad operacional de las formaciones y la agilidad del servicio para los pasajeros. El comunicado oficial indicó que a partir de marzo el servicio se reanuda normalmente en sus horarios habituales.

Qué obras se realizaron en el ramal de Tigre

Las tareas se desarrollan en el contexto de la Emergencia Ferroviaria declarada por el Gobierno nacional a través del Decreto 5257/2024 y prorrogada por la Resolución 12/2026. Desde la empresa explicaron que en el ramal Tigre los durmientes y rieles tenían más de 40 años de antigüedad y que existían más de 40 sectores con velocidad precautoria, lo que generaba demoras y cancelaciones frecuentes. El parate del servicio durante el verano buscó aprovechar la baja estacional de pasajeros para acelerar la modernización del sistema, especialmente en el tramo comprendido entre Retiro y Empalme Maldonado.

Tren Mitre. Foto: X @InfoTrenMitre

El plan integral contempla:

La renovación de 40 kilómetros de vías.

El recambio de 47 kilómetros de tercer riel.

La intervención de 24 pasos a nivel y 22 pasos peatonales.

El reemplazo de 4 paragolpes en la estación Tigre.

La renovación de 23 aparatos de vía.

Mejoras en 65 puentes y alcantarillas.

Según informaron en su momento desde Trenes Argentinos, la topografía de la zona, complicaciones en el acceso y la importancia de las tareas hacen que no se pueda realizar durante la noche. Esto llevó a la decisión de interrumpir el servicio por más de un mes.